Tra il carattere e le personalità esistono tantissime varianti e sfaccettature, ed è sopratutt0 nel modo in cui ci rivolgiamo agli altri che questo si evidenzia. Il concetto di sensibilità ad esempio è estremamente ampio e diversificato ed è tutt’ora percepito come “ampio”. Una persona dall’atteggiamento delicato rappresenta l’opposto di un individuo grezzo, approssimativo e rumoroso. Di solito i delicati hanno modi gentili, sono silenziosi e sono discreti ma a tratti rappresentano anche una certa fragilità e volubilità. Secondo lo zodiaco questo tratto è riconducibile ad alcuni segni particolari.

Questi sono i segni più delicati secondo lo zodiaco. C’è il tuo?

Pesci

Delicati sicuramente, da tutti i punti di vista Pesci evidenzia questo tratto, a partire dallo stile estetico che è molto discreto al modo di parlare ma anche caratterialmente parlando, Pesci non fa altro che evidenziare un certo stile personale. Tuttavia è un segno anche molto fragile emotivamente, anche se solitamente riesce a reggere la pressione.

Bilancia

Bilancia ha la tendenza a mascherare le proprie emozioni, nascondendole dietro una maschera “ideale”. Però chi lo conosce impara presto a decifrare le diverse sfaccettature del carattere, che è molto delicato ed empatico. Bilancia non si…sbilancia sopratutto per non dare un’impressione di debolezza.

Cancro

Cancro è permaloso ma anhe se offeso e “punzecchiato” non risponde mai in modo aggressivo, o meglio prova a farlo ma non è nelle sue corde. Se deve criticare qualcuno, lo fa in modo silenzioso. Preferisce optare per altre metodologie di comportamento, le manifestazioni di umore non fanno per lui.