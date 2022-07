I tarli del legno sono sei veri e propri grattacapi perché, se non annientati in tempo, possono portare gravi danni ai nostri mobili e, nel caso di travi del soffitto, provocare danni anche di tipo strutturale alla casa.

Sono insetti xilofagi, ossia, si alimentano appunto di legno. In natura attaccano in linea retta i tronchi degli alberi. Tuttavia, se riescono ad entrare nelle case, penetrano nei mobili, nei pavimenti e nelle travi dei soffitti. Creando una rete di cunicoli, ne demoliscono le parti interne.

Ti potrebbe interessare: I limoni cresceranno rigogliosi usando questo legume come concime: ecco quale

Tutto ciò avviene perché le femmine depongono le larve all’interno dei mobili di legno tramite dei forellini di circa 1 mm, scavati dai maschi. Le larve si nutrono del legno e così crescono. Una volta divenute adulte, iniziano il loro viaggio verso l’esterno. Esistono diversi rimedi naturali per eliminare i tarli.

Se i tuoi mobili di legno hanno i tarli, ecco come risolvere il problema

Producete una soluzione con 1 litro d’acqua, 250 ml di aceto bianco e 2 cucchiai di lavanda. Fate riposare tutta notte a temperatura ambiente. Il giorno successivo, bagnate una spugna nella soluzione alla lavanda e sfregatela sui mobili lasciando asciugare in maniera naturale.

In alternativa, sistemate in armadi e cassetti delle saponette al profumo di lavanda. Un altro metodo è di mettere un pezzetto di legno di cipresso in ogni cassetto o anta da difendere. A piacere, bagnate i pezzi di legno con alcune gocce di olio di cedro o zafferano: odoreranno anche l’ambiente. Potete usufruire anche degli agrumi. I tarli difatti non amano tale profumo.

L’olio essenziale di arancio, in particolar modo, è valutato una sorta di veleno. Basta metterne qualche goccia su panno di cotone e sfregare armadi e cassetti. Utili anche le bucce essiccate di arance e/o limone. Si può anche usare l’ammoniaca per eliminare i tarli.

Per farlo bisogna produrre un tipo di camera a gas, realizzando un’intelaiatura al centro della quale posizionare il legno su cui si vuole attuare il trattamento. Sotto l’intelaiatura, va poi piazzata una vaschetta colma di ammoniaca pura. A questo punto, rivestite il tutto con un foglio di nylon sigillando ogni fessura e aspettare che l’ammoniaca faccia effetto. Quindi vi abbiamo elencato molteplici modi per liberarvi di questi sgradevoli parassiti del legno, in modo da poter salvaguardare i vostri mobili e la vostra casa.