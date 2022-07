La lavatrice oltre a lavare i nostri capi, può anche rovinarli e sbiadirli. La prima cosa che ci viene in mente è di buttarli o usarli semplicemente per la casa. In realtà, esistono tanti modi naturali, per cercare di rimediare e quindi di riacquistare il colore dei capi. Sicuramente, conosciamo l’aceto, il bicarbonato o il limone, ma ne esistono altri, molto efficienti, anche se sono poco conosciuti. Ad esempio si può usare l’alloro.

Sei hai capi scoloriti, devi conoscere questo trucco con l’alloro

Come abbiamo detto, i capi in lavatrice tendono a sbiadirsi, ma ci sono alcuni rimedi naturali per rimediare a questa cosa e non buttarli. Ad esempio oggi parleremo degli effetti miracoli dell’alloro sul nostro bucato. Basterà unire qualche foglia di alloro, un po’ di bicarbonato di sodio e dell’acqua bollente.

Prendiamo una pentola e mettiamo 10 foglie di alloro e 4 cucchiai di bicarbonato. Uniamo successivamente l’acqua e portiamo il tutto ad ebollizione. Dopodiché, lasciamo bollire per altri venti minuti circa, così da far rilasciare le proprietà dell’alloro e far sciogliere del tutto il bicarbonato di sodio.

Lasciamo poi raffreddare un po’ il tutto e versiamolo nella bacinella, dove dovranno essere inseriti i panni. Per riavvivare il colore, bisognerà lasciare i capi in ammollo per almeno 24 ore, dopodiché che si devono risciacquare uno ad uno i capi e poi rilavarli sempre a mano o anche in lavatrice. Grazie all’alloro, i capi saranno di nuovo perfetti, come appena acquistati.

Se non si possiede l’alloro però, ci sono altri mille modi per non buttare i panni sbiaditi e per la maggior parte di essi servono degli ingredienti che troviamo tranquillamente in casa. Ad esempio si può usare un po’ di sale e dell’aceto di mele, i quali sono molto utili per il nostro intento.

In conclusione, possiamo dire che non serve buttare i panni, se sono solo sbiaditi, basterà seguire i nostri consigli, con l’alloro ma anche con l’aceto di mele, il sale o il bicarbonato di sodio e gli indumenti saranno come nuovi. Così da risparmiare tanti soldi ma anche per inquinare di meno e rispettare l’ambiente che ci circonda.