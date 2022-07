Vigneti italiani: in giro per l’Italia tra i vini più buoni, ecco cosa visitare

Con l’arrivo delle ferie, una buona parte di italiani sta decidendo di trascorrere le proprie vacanze in totale relax accompagnati da un buon bicchiere di vino. Una perfetta idea di vacanza, lontani dal caos ci si immerge in un ambiente di puro relax, si approfondisce la cultura del vino e il lavoro dei vignaioli.

Wine Safari in Trentino Alto Adige

L’Alto Adige regala emozioni uniche non solo a chi si sta approcciando ora al mondo del vino ma anche ai più appassionati. Fra queste vi è il Wine Safari, che prevede una giornata intera dedicata al buon cibo e al buon vino locale. Osti ed esperti del luogo disegnano un vero e proprio viaggio all’insegna delle tradizioni vitivinicole della Strada del Vino. Nell’arco della giornata non sarà solo possibile sorseggiare del buon vino, ma anche visitare delle cantine ricche di storia. Tra gli itinerari più noti c’è senza dubbio il sentiero Gewürztraminer che prende il nome dall’omonimo vino bianco dall’aroma intenso e fruttato.

Veneto: la strada del prosecco

Dagli aperitivi ai brindisi, il prosecco è un vino adatto a ogni occasione. Se amiamo il vino con le bollicine e vogliamo conoscere tutte le sue origini, allora possiamo optare per la strada del Prosecco, una meta che va da Conegliano Veneto a Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Si tratta di una zona in cui la tradizione del vino è radicata in ogni luogo e che si può percepire appena arrivati a Conegliano, dove si trova la Scuola Enologica di Conegliano, la quale sarebbe la prima del settore in Italia, e infine il Museo del vino.

Toscana: la zona del Chianti

Rimanendo sempre in Toscana, una tappa obbligatoria deve essere la zona del Chianti. Lì infatti nasce il famoso Chianti Classico, vino rosso che sulle bottiglie presenta l’etichetta con il Gallo Nero. Il punto più famoso è sicuramente Greve in Chianti, dove si trovano diverse cantine da cui si può raggiungere Monteriggioni e San Gimignano per gustare la Vernaccia. Sulla strada si possono visitare borghi medioevali come Volpaia e Gaiole in Chianti. Se ci troviamo nelle vicinanze di Siena, allora si può fare una tappa a Montalcino, paese dove nasce il famoso Brunello.

Sicilia: da Marsala a Pantelleria

Oltre ai vini bianchi e rossi, restando in Italia si possono provare anche vini liquorosi. Come a Marsala, città siciliana che dà il nome all’omonimo vino. Diverse cantine e ristoranti hanno sede nei bagli, . Diversi bar consentono di bere il Marsala insieme al pane cunzato e cous-cous di pesce, piatto lasciatoci in eredità da una delle tante culture che hanno dominato la Sicilia tra cui quella araba.