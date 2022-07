Quello delle patologie all’apparato digerente è un argomento molto presente nella vita di tutti noi. Questo tipo di infezioni scorge il suo picco proprio nella stagione estiva e i motivi appaiono essere numerosi. Prima di tutto con l’arrivo dei primi caldi, abitualmente cambiano le nostre abitudini alimentari, si trascorre più tempo fuori casa e non sempre gli alimenti di cui ci alimentiamo sono freschi o consigliati per il nostro intestino, che è molto fragile in questo periodo dell’anno. Un’altra possibile causa di diarrea in estate sono le congestioni o colpi di freddo nella zona dell’addome.

Allarme diarrea: perché in estate diventa così frequente? Ecco cosa fare

Ma il sospetto numero uno dell’epidemia estiva di dissenteria è senza ombra dubbio l’infezione dei mari e delle spiagge che, insieme ad una dieta non bilanciata, indebolisce fortemente il nostro sistema immunitario agevolando la proliferazione delle infezioni intestinali, ancora più nocive in estate in quanto possono facilmente originare gravi stati di disidratazione.

Nei nostri mari, come nelle piscine, è molto comune affrontare la presenza di batteri molto pericolosi come l’Escherichia Coli o Enterococcus intestinale. Per diminuire il rischio di contrarre questi batteri, gli esperti suggeriscono di seguire delle semplici norme igieniche come evitare di bere l’acqua di mare o delle piscine e farsi una doccia subito dopo aver fatto il bagno per ridurre la probabilità di contrarre virus e batteri.

Per essere al riparo da virus, batteri e parassiti è anche raccomandabile lavarsi le mani molte volte al giorno. Assicuratevi di lavarle per almeno 20 secondi e ricordate che avere mani pulite, vi aiuta a rimuovere il 99% dei batteri. Nel periodo estivo occorrerebbe abbassare il consumo di cibi ad elevato contenuto di acidi, come arance e uva, evitare i cibi piccanti e quelli racchiudenti sorbitolo. Un’altra accortezza da mettere in pratica è quello di ridurre l’assunzione di caffeina.

La caffeina infatti se assunta in grandi quantità, coopera a provocare evacuazioni molli e ripetute. Infine durante i mesi estivi si raccomanda di bere tanti liquidi in modo da mantenere il corpo ben idratato. In estate si raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Seguendo queste accortezze potrete ridurre quello che è il problema della diarrea estiva. Che oltre a provocarci tanti dolori intestinali può portare aa dei veri e propri disagi, quindi è bene salvaguardarsi.