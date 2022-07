Secondo vari sondaggi ma anche attraverso il “chiacchiericcio comune”, l’estate è indiscutibilmente la stagione dell’anno preferita dagli italiani: lo dimostrano le prenotazioni alle località vacanziere, ed in generale le spese correlate di ogni tipo, che seppur in diminuizione rispetto al passato evidenzia una certa importanza da parte della popolazione nostrana nei confronti della bella stagione. Sopratutto dopo due anni di pandemia, il desiderio di estate è sempre importante, ma quali sono i segni zodiacali che maggiormente ambiscono a questa stagione?

Altri segni zodiacali che amano l’estate! Quali sono?

Ariete

E’ un segno sempre attivo, e ciò anticipa in maniera netta la sua preferenza per quanto riguarda la stagione che va indiscutibilmente all’estate. Ariete sembra letteralmente risorgere sotto tutti i punti di vista con l’approssimarsi della bella stagione, diventa molto più comunicativo e solare, anche se per cause di forza maggiore è costretto a lavorare durante questo periodo.

Pesci

Ama le vacanze, ma nella maggior parte dei casi è legato all’estate ed in particolare al sole: spiaggia o scogli cambia poco, Pesci aspetta ardentemente l’arrivo dell’estate per “fare meglio” qualsiasi cosa, indifferentemente dal contesto. Anche quello sociale e sentimentale è favorito dalle attività vacanziere.

Bilancia

Come molti fiori, Bilancia “rinasce” sotto tutti i punti di vista durante l’estate e la carica positiva di questa stagione permane almeno fino all’autunno inoltrato. E’ maggiormente attivo in tutto, è maggiormente efficienti e anche più simpatici. Anche la flemma tipica del segno che lo vede sempre di difficile schieramento viene temporaneamente messa da parte durante l’estate.