Se volete trasformare il vostro giardino in un autentico laboratorio di fiori colorati, di piante e di insetti impollinatori allora seguite i nostri consigli. Esistono molte piante che attirano vari insetti, oggi vedremo quelle che attirano le amate e splendide farfalle.

Attira le farfalle in giardino con queste bellissime piante: ecco quali

Diverse farfalle sono attirate dalle fioriture di erbe selvatiche e infestanti, utili come cibo per i bruchi: ortica, carota selvatica, tarassaco, cardi, erba viperina, centauree, graminacee, romice, finocchio selvatico e ginestrino sono tutte varietà che possono trovare posto in un angolo del giardino meno frequentato e meno “perfetto”, da lasciare incaricato alla natura stessa che lo popolerà velocemente.

Mentre una pianta bella ed efficace è la lavanda. Questa pianta appartiene alla famiglia delle lamiaceae, è nativa dell’Europa mediterranea, dove la specie più propagata è la lavandula officinalis, chiamata comunemente lavanda vera ed è considerata una pianta aromatica per eccellenza. Difatti questa è in grado di attrarre le farfalle e cresce bene in qualsiasi giardino.

Resiste al freddo fino a -15°C e al caldo intenso e tollera l’aria salmastra e lo smog cittadino. Anche il Timo è una pianta che oltre ad essere bella e profumata è molto utile per attirare le farfalle. Era impiegato dagli Egizi durante il processo di mummificazione, come componente per imbalsamare i defunti; dai sumeri per le sue proprietà officinali e persino dai Romani e dai Greci, che ritenevano che il timo un simbolo di coraggio e forza.

Oltre ai fantastici accostamenti e utilizzi in cucina, il timo ha diverse proprietà: antibatteriche e antisettiche, espettoranti, digestive, purificanti, antiossidanti, deodoranti. Il timo è anche una buona medicina naturale contro il mal di gola e la tosse. La lantana dai bei fiorellini in minuscoli mazzetti colorati è molto spesso visitata dalle farfalle.

Ottima anche in vaso, germoglia fino all’autunno e supera l’inverno se viene ripiegata in serra o altro ambiente arioso e luminoso. La buddleja è straordinaria, irresistibile attrazione è un arbusto quasi solidissimo che tollera persino la siccità e lo smog senza danni apparenti. Quindi queste sono solo alcune delle piante con annessi fiori che sono in grado di attirare le farfalle nel nostro giardino, colorandolo e profumandolo, provare per credere.