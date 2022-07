Mantenere un atteggiamento calmo e posato non è cosa da tutti, sopratutto nelle condizioni in cui la pazienza è messa a dura prova. Tuttavia per alcune personalità restare calmi rappresenta non solo una qualità ma un modo di intendere l’esistenza stessa: anche dal punto di vista sociale i calmi per eccellenza riecono dove molti invece difettano, e hanno la capacità di elargire anche agli altri questa sensazione diffusa. Se molti “iImparano” a restare calmi, per alcuni, in questo caso uomini, è molto più facile esserlo nativamente. Quali sono gli uomini calmi secondo lo zodiaco?

Conosci gli uomini più calmi dello zodiaco? Sono questi!

Bilancia

E’ un uomo molto “centrato” caratterialmente parlando, padrone dei propri spazi delle proprie capacità, riesce sempre ad avere la meglio in quasi tutti i contesti problematici. Non è il più efficiente a risolvere problemi ma sicuramente costituisce un elemento di riflessione quando si trova in gruppo. E’ un “calmante impersonificato”, molto efficace sopratutto nelle situazioni di crisi.

Pesci

Calmo non significa passivo, e Pesci questo concetto lo sa bene. Anche se sembra essere inerte a tratti, quest’uomo comprende molto bene la natura delle cose che lo circodano e agisce sempre in modo repentino ma senza perdere questo modo di intendere la vita. Difficile vederlo emotivamente “toccato”.

Toro

Idem per quanto riguarda Toro, che semplicemente “conserva” l’animo collerico per le situazioni realmente importanti e che meritano la propria rabbia. Insomma è calmo anche perchè raramente incappa in situazioni che rendono necessario un atteggiamento differente da quello che solitamente ha.