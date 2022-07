Il termine “efficiente” evidenzia una certa abilità a rendere utili al massimo le proprie capacità intellettive ad uno specifico contesto. Sul lavoro sono per forza di cose i più “apprezzati” ma anche i più invidiati, mentre in ambito sociale sono sempre estremamente ottimizzati. Una personalità efficiente riesce anche a fare il massimo con la conoscenza e gli strumenti che ha a disposizione, ma sopratutto nei momenti di maggiore difficoltà reagisce in vari modi. Non tutti gli uomini efficienti sono uguali: ecco quali sono quelli che maggiormente esprimono questo concetto secondo lo zodiaco.

Conosci gli uomini più efficienti secondo lo zodiaco? Sono questi!

Toro

Anche se è un po’ arrogante a tratti, l’uomo Toro manifesta la propria efficienza in maniera efficace e mai “eccessiva”. E’ completamente “padrone” delle proprie capacità e risulta essere particolarmente utile ed efficiente anche perchè se non è a conoscenza di un contesto e non può dare una mano, semplicemente fa “scena muta”.

Vergine

Sicuramente rigoroso, Vergine apre bocca e si attiva solo se si sente chiamato in causa ma difficilmente sbaglia un colpo. Si rivela essere molto pratico ma anche una mente sorprendentemente aperta quando si presenta l’occasione di dimostrarlo, e non è “spocchioso” come si potrebbe pensare.

Scorpione

Fa un po’ pesare la natura efficiente che lo contraddistingue, insomma “se la tira un po’”. Però non è un caso che risulti essere molto appetito dalle persone che necessitano delle sue capacità. Scorpione per essere efficiente deve essere “lasciato libero di agire”. Non ama le imposizioni e qualsiasi altra forma di costrizione.