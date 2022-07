La “spocchia” caratteriale viene spesso associata all’arroganza, ma si tratta di qualcosa di seppur parallelo, leggermente diverso: lo spocchioso per definizione è un borioso, un individuo che formalmente pone una grande enfasi attorno alla propria figura ed alle proprie azioni, senza farsi troppi problemi ad “elevarsi” sugli altri e magari minimizzare le persone. Insomma, rappresenta il contrario di una personalità umile e discreta, e anche se tra le personalità spocchiose la maggior parte risultino antipatiche, è indubbio che alcune persone risultino attratte da questo comportamennto. Anche il mondo femminile è ricco di “spocchiose”. Quali sono secondo lo le donne spocchiose dello zodiaco?

Conosci le donne più “spocchiose” dello zodiaco. Ecco la sorpresa!

Gemelli

E’ l’arrogante “su base volontaria”, infatti nativamente non lo sono poi molto ma quando si sentono “superiori” agli altri sono più fastidiose e spocchiose di quelle che lo sono nativamente. La Gemelli però non lo è in modo “tradizionale” ma lo fa attaccando gli altri attraverso frecciatine.

Capricorno

La Capricorno è antipatica a molti, c’è poco da fare. Troppo convinta di essere speciale, lo è particolarmente quando è assolutamente convinta delle proprie capacità e sensibilità umane. Sul lavoro lo è di meno, infatti è nell’ambito sociale che è tutta un continuo auto elogiarsi, con delle conseguenze poco gradite.

Ariete

Spocchiosa ma con delle “prove”. Infatti la Ariete non inventa e crea le proprie elogi e proprietà dal nulla ma sostanzialmente vi pone enorme enfasi ed accento. In sostanza non fa altro che sponsorizzarsi di continuo ma è la frequenza di questa azione a dar fastidio.