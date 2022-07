Dalla pizza al cioccolato: ecco alcuni batteri che provocano intossicazioni

Recentemente è stato scoperto che la pizza surgelata Buitoni e il cioccolato Kinder della Ferrero creano problemi di batteri all’intestino. In particolare alcune persone hanno contratto l’Escheria Coli. Ecco la vicenda

Cos’è successo? Il caso della pizza Buitoni con batteri

Risale ad Aprile la notizia, che la pizza surgelata FraîchUp contaminata da Escherichia coli ritirata dal mercato francese. Il caso che riguarda una ragazza di 12 anni Léna, finita in stato vegetativo dopo aver sviluppato una infezione di Escherichia Coli contratta mangiando una pizza Buitoni.

Secondo la denuncia, i parenti avrebbero dichiarato che la figlia prima di sentirsi male aveva mangiato una pizza surgelata Buitoni della linea Fraîch’Up. Purtroppo l’ipotesi non è insolita, visto che sino ad ora le autorità sanitarie francesi hanno rilevato dall’inizio dell’anno 53 casi casi di sindrome emolitico uremica e altri 26 casi di sindrome emolitico uremica e di infezioni da E. coli produttore di tossina Shiga (STEC) sono sotto indagine.

Quasi tutti gli episodi hanno colpito bambini con un’età media di 7 anni e due sono anche deceduti.

Il caso degli ovetti Kinder

Del problema degli ovetti Kinder si sono occupati l’EFSA e il ECDC a seguito di alcuni allarmi dell’azienda: già nel dicembre del 2021, l’azienda aveva accertato una contaminazione da Salmonelle nel suo stabilimento belga e aveva stoppato la produzione. Soltanto dopo avere accertato l’assenza del microrganismo ha ripreso la produzione a seguito ad una bonifica.

Gli ovetti prodotti sono stati esportati in nove Paesi dove si sono verificati circa 200 casi di salmonellosi (soprattutto nei bambini) che avevano consumato quei prodotti. Considerata la situazione che si è venuta a creare, la merce è stata ritirata dal commercio.

Trattandosi di un problema “comunitario” sono stati coinvolti l’EFSA e l’ECDC. Dal rapporto che è stato predisposto appare evidente che alcuni aspetti debbono essere ancora chiariti e quindi si suggerisce di studiare a fondo il problema mantenendo le attuali limitazioni. Quando tutto sarà chiarito si potrà riprendere la produzione.

Cos’è L’Escherichia Coli e come avviene l’intossicazione

Questo batterio è parte integrante di alcuni batteri che compongono la flora intestinale. Nonostante la maggior parte dei ceppi di E. coli siano innocui, esistono alcuni che portano sintomi abbastanza gravi; come diarrea o vomito con sangue, crampi addominali, nausea.

L’infezione da Escherichia coli, può provenire da acqua o cibo contaminati – soprattutto da alimenti come frutta e verdura, che vengono spesso consumati crudi, oppure da carne non cotta. Può risultare molto pericolosa soprattutto per i bambini piccoli e gli anziani, perché porta ad un insufficienza renale. Si può trasmettere da persona a persona, se ad esempio non ci si lava le mani.

Come evitare l’infezione di questi batteri

Ecco alcuni accorgimenti per evitare l’infezione di questi batteri