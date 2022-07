Il basilico è uno dei simboli della cucina italiana e non solo, questo perché aggiunge aromi e profumi alle nostre ricette. Questa è una pianta erbacea che si sviluppa ogni anno, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, e esalta circa 60 molteplicità di esse che si diversificano per l’aspetto e l’aroma.

Originario dell’Asia tropicale e dell’India, il basilico sì è sparso dal Medio Oriente in Antica Grecia e in Italia dai tempi di Alessandro Magno, intorno al 350 a.C., e solo dal XVI secolo ha incominciato a essere seminato anche in Inghilterra e nelle Americhe. Da sempre vista come più di una semplice pianta, difatti già gli antichi greci ne lodavano le sue praticità a livello medico, questo perché il basilico ha molteplici qualità benefiche. Difatti è antibatterico e antinfiammatorio naturale.

Ecco cosa succede quando mangi il basilico crudo: “assurdo”

Grazie agli antiossidanti che racchiude è molto importante nella lotta ai radicali liberi, che causano un invecchiamento cellulare precoce. Inoltre, svolge un’azione antinfiammatoria mirata nella zona dell’intestino. L‘utilizzo dell’olio essenziale di basilico è vantaggioso contro gli stati d’ansia, lo stress e il nervosismo cronico. Inoltre, riesce a conciliare il sonno, abbattendo a poco a poco i problemi di insonnia.

Ricchissimo di carotenoidi, il basilico facilita la difesa dai radicali liberi originati dalle radiazioni solari, la visione notturna, nonché la corretta crescita di epiteli e mucose. I minerali di cui è pieno, in particolare il ferro, il calcio e il potassio, garantiscono poi una corretta funzionalità del sistema neuromuscolare. Questo specialmente d’estate, quando, a causa del sudore, si rischia di perderne alcuni in maniera più importante, come il potassio.

Grazie alla presenza di vitamina C, di folati e di antocianine il basilico fresco ha proprietà antiossidanti. Mangiare basilico crudo non ha riportato delle vere e proprie controindicazioni. È stato dichiarato per diverso tempo che la presenza di estragolo nel basilico tributasse quest’erba aromatica un’arma a doppio taglio poiché tale sostanza ritenuta mutagena e cancerogena. Tuttavia non ci sono stati studi che hanno avvalorato nell’uomo questa proprietà dell’alimento.

Quindi possiamo concludere dicendovi che il basilico è una pianta strepitosa soprattutto per il nostro organismo. Bisogna mangiarla cruda perché cosi facendo non perdiamo i suoi numerosi principi attivi che verrebbero rimossi dalla cottura.