L’invidia è considerata da ogni punto di vista una forma di difetto, un vizio di forma, se non addirittura un peccato capitale, presente tra i celebri 7. Formalmente è il sentimento che è legato a tantissime persone e che ci porta a provare estio e odio nei confronti di qualcuno che evidenzia qualcosa che a noi manca, come può essere un oggetto, una relazione umana, ma anche la condizione economica. Spesso gli invidiosi non si fanno problemi ad evidenziare questo astio nelle varie forme. Anche tra gli uomini gli invidiosi sono tanti, quali sono quelli “tipici” per lo Zodiaco?

Ecco gli uomini più invidiosi dello zodiaco! Sono questi 3

Ariete

E’ un invidioso “proficuo” perchè pur essendo assolutamente “degno” di questa nomea, solitamente l’Ariete è il più tollerato tra gli invidiosi. Perchè questo sentimento non risulta essere fine a se stesso ma viene utilizzato come stimolo per fare meglio.

Scorpione

L’uomo Scorpione ha un grande rispetto nei confronti delle persone che si meritano la propria fortuna, anzi è molto ammirato da questi elementi. Ma diventa invidioso in maniera evidente anche se non proferisce parola quando percepisce che qualcuno, secondo il suo punto di vista, non si “merita” ciò che ha. E non è un tipo da tenere la bocca chiusa al riguardo, anzi!

Vergine

Non troppo diversi i Vergine che sono considerabili assolutamente meritocratici, infatti definiscono spesso il mondo un luogo ingiusto dove i “buoni” sono costretti a faticare molto di più dei “cattivi”. Questi uomini hanno un senso della società molto rigoroso e per questo non si fanno problemi ad essere invidiosi.