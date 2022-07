Ecco le 5 isole italiane preferite dai turisti: buon cibo, storia e mare limpido

Se vi state organizzando all’ultimo minuto per scegliere una destinazione per le vostre vacanze, i luoghi che il nostro paese può offrire sono molteplici. In Italia esistono ben 800 piccole isole, solo 80 delle quali sono abitate. Oltre la Sicilia e la Sardegna, che sono le isole italiane più grandi (e le maggiori del Mediterraneo), sono tante le mete da scoprire. Vi proponiamo cinque isole italiane, tra scogliere, mare incontaminato, cibo indimenticabile, storia e tanto altro.

La Sicilia

La più grande delle isole italiane e del Mediterraneo, la Sicilia, è un paradiso tutto da scoprire, sia in estate che in inverno. Dalle bellezze barocche della Sicilia Orientale con Catania, Taormina, Ragusa e la costa arrivando alla punta estrema con Marsala e Trapani senza dimenticare le bellezze di Palermo e delle sue spiagge vicine. Fra queste, a pochi passi dal capoluogo siciliano, vi sta la spiaggia di Mondello, popolata da centinaia di turisti in piena estate, proprio per la bellezza delle sue acque cristalline. Per poi potersi spostare verso Agrigento, per immergersi nella storia e nella bellezza della Valle dei Templi. In Sicilia potreste apprezzare tantissime prelibatezze locali, fra arancine, cannoli, cassata e granite, che renderanno la vostra vacanza ancora più piacevole.

Ischia

Insieme a Capri e Procida, situate nel golfo di Napoli, rappresentano una meta turistica molta ambita da migliaia di turisti all’anno. A testimonianza che l’isola di Ischia è stata sempre molto apprezzata, fin dall’antichità, troviamo numerose le tracce storiche. Questi rinvenimenti ci rivelano l’importanza di quest’isola in quanto rappresentava la prima colonia greca del mar mediterraneo. Fra un viaggio nella storia alle spiagge cristalline che l’isola offre come la spiaggia di Citara, la baia di Sorgeto, e la spiaggia di San Francesco e tante altre. Ovviamente come non nominare l’aspetto termale dell’isola, in quanto essendo un’isola vulcanica è rinomata per la varietà delle sue cure termali. Tra i più famosi parchi termali, di cui citiamo ad esempio, il parco termale Negombo a Lacco Ameno.

L’isola del Giglio

L’isola del Giglio si trova nell’arcipelago toscano difronte la monte Argentario, la seconda isola in grandezza con i suoi 21 chilometri quadrati. E’ rinomata per le sue bellezze naturali, il mare cristallino di color smeraldo, con i fondali ricchi e pescosi, un’isola tutta da scoprire con la sua natura vergine e incontaminata. Per chi pratica le immersioni subacquee, le acque cristalline offrono stupende occasioni, vi sono molteplici posti dove praticare lo sport come Secca della Croce Punta, Cala Cupa e Punta del Capel Rosso. Sull’isola non possono mancare le visite ai due paesi Giglio Castello, un borgo medievale posto sulle alture dell’isola a circa 450m sul livello del mare ed edificato dai pisani nel XII secolo, con mura e torri possenti dove al suo interno si trova il vecchio borgo cittadino.

Lipari

Nell‘arcipelago siciliano tra le isole Eolie troviamo la meravigliosa isola di Lipari. L’isola si divide dalla parte alta e quella bassa, quella alta mantiene tutt’oggi l’aspetto antico, mentre in quella bassa più moderna, ritroviamo la maggior parte delle strutture ricettive, con i principali negozi e locali. Sull’isola di Lipari si trovano a diverse località balneari dove il mare cristallino che attira migliaia di turisti all’anno. Tra i posti che meritano di essere citati sicuramente troviamo Canneto, un piccolo paese posto a 3 chilometri da Lipari caratterizzato dal una lunga spiaggia bianca di sabbia fine e da acque limpide. La storia della città di Lipari viene alla luce grazie al meraviglioso castello situato nella parte alta della città. Questo è raggiungibile a piedi, dove sarà possibile visitarlo ed ammirare lo stupendo panorama dell’intera città.

L’isola d’Elba

L’isola d’Elba è una delle isole più importanti dell’Arcipelago Toscano. Un’isola che si divide tra cultura e natura, offre paesaggi naturali di estrema bellezza, insieme a borghi storici e luoghi culturali unici in Italia. Meta ideale per gli amanti del trekking, tra le vaste aree di verde attrezzato, mentre per chi volesse fare una vacanza all’insegna del mare cristallino dove poter godere di luoghi incontaminate ci sono le spiagge come quella di Marciana Marina. Per gli amanti della storia e della cultura si possono trovare castelli e torri, nei borghi medievali che durante tutto l’anno ospitano numerose sagre e festività tipiche.