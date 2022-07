La definizione di energia rapportata al contesto umanao solitamente sta ad indicare una personalità volitiva, piena di voglia di fare e anche decisamente curiosa, e tra le personalità femminili sono realmente molte quelle tradizionalmente più “piene” di energia. Questa può essere manifestata nel modo tradizionale, ossia nella voglia di fare ma può essere anche incanalata nel lavoro, oppure nei rapporti interpersonali o ancora nei riguardi dei contesti sentimentali e sociali. Ma quali sono le donne più piene di energia secondo l’oroscopo?

Ecco le donne con più energia dello zodiaco. Le conosci?

Acquario

E’ molto duttile caratterialmente e mette sempre molta enfasi su qualasiasi cosa si trova a fare. Tuttavia non ama “sprecare energia” quindi non sempre questa carica di energia appare in maniera vistosa. La Acquario è concreta, e riesce ad essere anche molto percettiva, comprende assolutamente quando è il caso di “conservare” energie.

Gemelli

Discorso diverso per la Gemelli che si trova a gestire il “problema” opposto, ossia l’eccessiva energia che è sopratutto tenuta poco “sotto controllo”. L’indole del segno è infatti quella che la porta spesso a “sbattersi” parecchio ma di concludere molto poco rispetto all’energia spesa. Tuttavia almeno idealmente sono quelle più evidentemente energetiche.

Leone

Le Leone sono piene di energia che solitamente “spendono” per contesti e situazioni che riguardano direttamente la loro persona e quelle che stanno più a cuore a queste donne. Si tratta infatti di donne egocentriche, che non amano i lavori svolti “a metà”, e sono anche decisamente testarde ed insistenti se il contesto lo permette e lo prevede.