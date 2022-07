Niente o quasi è immutato al mondo, ma quasi tutto risulta destinato al cambiamento, anzi in molti casi “chi si ferma è perduto”, ed in generale qualsiasi variabile e contesto non è mai “immutato” nel tempo. Non a caso le prime teorie dell’evoluzione animale hanno dimostrato che solitamente le specie che “resistono” di più non sono quelle più forti o intelligenti ma quelle più predisposte al cambiamento. Anche caratterialmente parlando questo concetto è valido: tra le donne molte rappresentano un esempio di versatilità e duttilità, essendo capaci di adattarsi a nuovi contesti e situazioni. Quali sono le donne più duttili e versatili dello zodiaco?

Ecco le donne più versatili secondo lo zodiaco. Sono queste 3!

Sagittario

Croce e delizia per la Sagittario è la sua versatilità: riesce ad adattarsi a tantissime idee anche nuove e cambia spesso idea ma questo le rende anche assolutamente incoerenti secondo alcuni. Infatti la peculiarità del segno è quella di essere polivalente ma allo stesso tempo poco ancorata a concetti “fissi”.

Gemelli

Il problema della Gemelli è che anch’essa appare decisamente incoerente, ma questo tratto permette a queste donne di essere assolutamente percettive e decisamente tendenti a cambiare idea ma anche al valutare tutti i possibili scenari. Anche per questo motivo viene considerata una donna dalle due o più personalità.

Acquario

Sono naturalmente portate a concepire il cambiamento come qualcosa di positivo, anche se è causato da una “crisi”. Il miglioramento è possibile solo attraverso una elasticità mentale, secondo le Acquario ed è per questo che inconsciamente riescono a far vacillare facilmente i propri punti di riferimento.