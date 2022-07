Ecco le località last minute ed economiche da visitare a luglio

Se vi state ritrovando all’ultimo minuto a pianificare le vostre vacanze e non sapete dove andare, siete nel posto giusto. Quest’anno in particolare, la scelta della meta è stata molto ardua a causa proprio del rialzo dei prezzi per i mezzi di trasporto. Qui vi proponiamo alcune località che potrebbero fare al caso vostro!

Rodi Gargano, Puglia

Tra le infinite e suggestive mete estive che costellano l’intero territorio della Puglia, c’è n’è una che spicca come ottimo mix di bellezza paesaggistica e prezzi contenuti. Stiamo parlando di Rodi Garganico, una delle località turistiche più gettonate e accessibili della regione. Posizionata all’interno del meraviglioso Parco Nazionale del Gargano, Rodi Garganico è un borgo di mare ideale per una vacanza a basso costo e alto tasso di fascino grazie alle sue spiagge bianche. Queste, sia libere che attrezzate, sono bagnate da un mare limpido e invitante. Per non parlare poi del centro storico dominato dal Castello Aragonese. Infine, dopo un po’ di relax sulle belle spiagge di Levante e Ponente, si può partire da Rodi Garganico alla scoperta delle altre perle che costellano questa parte di Puglia come Peschici o salpare verso le magnifiche Isole Tremiti.

Sciacca, Sicilia

Nella suggestiva terra di Sicilia, stracolma di mete vacanziere, paesaggi incredibili, ha fra le spiagge più belle d’Italia. Fra città d’arte e cibo delizioso le possibilità di passare un’estate da sogno non mancano. In questo caso si escludono le località più rinomate e battute dai turisti scovando incantevoli luoghi meno conosciuti e molto meno cari. Il paese di Sciacca, villaggio di Sciacca in provincia di Agrigento è uno di questi. Un vivace borgo di mare pieno di colori affacciato su uno spettacolare mare blu. L’atmosfera resa suggestiva da un caratteristico centro storico dal sapore arabo normanno. Intorno a Sciacca non mancano splendide spiagge come quelle di Capo San Marco, quella Torre del Barone ai piedi di una scogliera bianca e la spiaggia della Tonnara più prossima al centro.

Costa Rei, Sardegna

La Sardegna non è solo meta di vacanze esclusive e località dai costi inavvicinabili. Sparse sul suo territorio si trovano anche svariate possibilità di godere del suo mare paradisiaco andando anche a risparmio. Nella zona sud-orientale dell’isola si trova il Sarrabus uno dei territori più suggestivi e meno conosciuti della regione. A Costa Rei, frazione marittima di Muravera si trovano numerose spiagge di sabbia finissima e bianca che non hanno nulla da invidiare a quelle più note del nord. Ad incorniciare questo spettacolo ci sono le cime del complesso montuoso dei Sette Fratelli che racchiude un’oasi naturalistica ideale per escursioni nel verde tra ginepri, antiche torri aragonesi e una vista mozzafiato sul mare.