Ecco svelato il motivo per cui i gatti ci ignorano quando li chiamiamo

Ti è mai successo di chiamare il tuo gatto in certe occasioni e lui ha risposto, mentre in altre ti ha completamente ignorato? Il micio riconosce il suo nome? I gatti possono chiaramente distinguere il suono della voce dei loro proprietari da quella di un estraneo, ma a volte scelgono di ignorarla e sembra che questo comportamento abbia radice nella sua storia evolutiva.

Mi sta ignorando di proposito?

È importante capire in che modo esattamente i gatti comunicano e come non comunicare. Gli esseri umani costantemente vocalizzano le loro emozioni, i loro bisogni e le loro richieste. I cani, anche se meno vocali, comunicano tra loro, così come gli umani, attraverso l’abbaiare, l’ansimare, il lamento e il linguaggio del corpo. I cani moderano attivamente il loro comportamento per colmare il divario comunicativo tra cane e uomo. Sono addestrati a rispondere a noi e hanno la capacità naturale di assimilare ai nostri bisogni. Questo non è il caso dei gatti.

L’evoluzione del rapporto con gli umani

Molte volte si usa l’espressione “il mio gatto viene solo quando vuole lui” proprio per sottolineare i suoi modi, poco carini, di ignorarci. I gatti ignorano gli umani perché non sono stati allevati o addestrati per ascoltare ed ubbidire. Il comportamento dei gatti si basa tanto sugli istinti di sopravvivenza naturale, essi non comunicano se non ce n’è bisogno. Le madri gatto in natura useranno solo le comunicazioni vocali con i loro cuccioli come avvertimento o avviso di pericolo. Se non c’è pericolo imminente o necessità di comunicare, beh, un gatto non sta letteralmente sprecando il fiato. Pertanto, se stai chiamando il tuo gatto ma non hanno bisogno di nulla da te in quel momento, è improbabile che risponda.

Come addestrare il proprio gatto a risponderci

L’allenamento con i gatti può essere complicato e potrebbe non rispecchiare mai il lavoro svolto con i cani, ma ci sono modi per far venire il tuo gatto quando lo chiami. Può sembrare ovvio, ma il modo migliore per convincere il tuo gatto a venire da te è offrendole qualcosa che lei vuole. Di solito, questo sarà molto più che la tua voce amorevole che la chiama. Puoi provare ad invocare il tuo gattino con un bocconcino o del cibo delizioso quando lo stai cercando. Se non riesci a trovare il tuo gatto, passeggiare per casa con una nuova ciotola di cibo per gatti è quasi certo di portare il tuo felino, fuori dal suo nascondiglio preferito.