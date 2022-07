L’estratto conto di solito arriva a inizio anno e in molti lo ignorano con troppa superficialità. Ma il Riepilogo delle spese che la banca manda a chiusura dell’anno precedente è una miniera di informazioni non solo sui movimenti, ma soprattutto sulle condizioni e le spese del tuo conto corrente. Imparare a leggerlo consente di capire se è arrivato il momento di cambiare conto con uno più conveniente. Ecco come.

L’inizio dell’anno è il momento giusto per valutare la convenienza del tuo conto, anche perché, insieme all’estratto conto di fine anno, ogni correntista riceve il “Riepilogo delle spese”, un documento previsto dalle norme di trasparenza di Banca d’Italia che riporta tutte le spese sostenute dal consumatore nell’anno, differenziate per tipologie e numerosità. Il costo totale delle spese ed il numero totale di operazioni fatte nell’anno. In caso di rosso di conto corrente, il tasso di interesse debitore applicato e l’importo totale degli interessi addebitati nell’anno. Il tasso di interesse applicato alle giacenze del conto e l’importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.

Estratto conto, ecco come leggerlo in modo corretto: “attenzione”

Il Riepilogo Spese annue è quindi un documento che riepiloga le voci di spesa relative all’operatività del proprio rapporto di conto corrente e dei servizi ad esso collegati.

Per capire meglio come si deve interpretare correttamente il documento, abbiamo predisposto un esempio di Riepilogo delle spese analizzando passo passo la situazione di questo “correntista immaginario”.

Dal Riepilogo spese dell’esempio esempio, il nostro correntista risulta aver fatto nell’anno 31 spese di scrittura, 12 prelievi contante da altre banche, 57 ricariche per prepagate, 13 accrediti stipendio, 8 bonifici verso altre banche e 2 bonifici istantanei.

Le operazioni effettuate sono state 180, per un costo complessivo di 45 euro. Non è mai andato in rosso e non ha ricevuto alcun interesse sulle giacenze.

Il suo profilo tipo di riferimento di Banca d’Italia è una famiglia con operatività bassa che per la sua banca ha un ICC di zero e non i 45 euro da lui pagati nell’anno.