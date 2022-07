Un uomo fiducioso può essere un sognatore ma anche un ingenuo, dipende dal contesto e dalla situazione: il termine evidenzia una personalità che è convinta delle proprie possibilità o capacità o dell’avverarsi delle proprie aspettative, pur senza avere una vera e propria base sufficientemente solida. In generale rientrano in questa categoria specifica anche gli ingenui che tuttavia spesso sono ancorati a preconcetti ed a sensazioni. I fiduciosi invece, nella maggior parte dei casi è più concreto, e “poggia” la propria fiducia su fattori decisamente più effettivi che ideali. Secondo lo zodiaco i seguenti segni sono quelli corrispondenti agli uomini più fiduciosi.

Gli uomini più fiduciosi dello zodiaco! Eccoli!

Pesci

La fiducia rappresenta uno dei tratti tipici del segno dei Pesci: i rappresentanti maschili sono infatti famosi per essere tradizionalmente fiduciosi nei confronti di tutti, in particolare nei confronti delle personalità che non conoscono. Questo non fa di loro degli sprovveduti, ma “di base” hanno un atteggiamento sicuramente positivo in tal senso.

Scorpione

E’ molto comunicativo e sebbene risulti essere molto selettivo, da fiducia senza problemi a chiunque conosca. E’ convinto infatti che chiunque meriti di essere considerato anche si tratta di una fiducia a tempo. In generale “lascia sempre spazio” agli altri di dimostrare che la fiducia non è stata mal risposta.

Toro

Anche se appare severo, è perchè si aspetta sempre tanto dalle persone che ha attorno. Questo è dovuto ad una certa fiducia che naturalmente l’uomo Toro “elargisce” anche per lunghi periodi a chiunque. Toro è convinto che tutti possono fare di meglio.