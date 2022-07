Cambiano le temperature e cambia anche il nostro modo di vestirci. Durante le giornate di caldo torrido scegliamo capi di tessuto fresco in modo che ci aiutino a combattere il caldo, tra questi tessuti vi è il lino. Questo tessuto naturale si consegue dalla pianta del lino, coltivata in Africa e Europa da sempre: basti pensare che è il tessuto più antico del mondo.

Il suo boom è dovuto alla sua grande resistenza, motivo per il quale viene utilizzato spesso anche per la biancheria della casa. Dagli asciugamani alle lenzuola passando per le tovaglie, di qualità dà grandi risultati, anche in termini di durata. I capi di lino possono essere bianchi o colorati e in alcuni casi anche cuciti.

I capi di lino possono essere lavati alla perfezione con questo metodo: “wow”

Il lino può essere pulito in lavatrice e regge temperature abbastanza alte. Ovviamente, controllate sempre l’etichetta: se il capo è 100% lino sarà ancora più resistente. Se il capo di lino è interamente bianco, si può lavare anche a 60 °C (tende, tovaglie, lenzuola, etc.) invece se è colorato meglio non superare i 40 °C.

La suddivisione dei bianchi e i colorati è importantissima prima di sciacquare il lino perché tende a stingere, specialmente nei primi lavaggi. Controllate quindi che non rilasci il colore lasciandolo ammollo in una bacinella per qualche minuto e se il capo è tanto grande, mettete in acqua solo un angolo, dovrebbe bastare. I capi di questo tipo soffrono però le centrifughe elevate, che alterano le fibre. Impostate quindi una centrifuga molto lieve, o lasciatela fuori del tutto se avete spazio esterno dove stendere in tutta comodità.

La centrifuga leggera inoltre non rovinerà troppo il lino. Questo tessuto pena l’umidità, che può stingere i colori, soprattutto quelli scuri. Stendete sempre i capi di lino capovolti ma non alla luce diretta del sole. Inoltre, stirateli quando sono ancora un po’ umidi, o bagnateli con un po’ di acqua: farete molta meno fatica. Per questo tipo di indumenti invece, aiutatevi con un po’ di appretto.

Se seguirete queste istruzioni avrete un lavaggio perfetto dei vostri amati capi, così potrete godervi la loro leggerezza e freschezza nelle giornate più calde d’estate.