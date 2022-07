Da sempre il termine bucato identifica le operazioni che portano al lavaggio dei capi di abbigliamento e di qualsiasi altra forma di prodotti sviluppati in tessuto. Il termine, che è correlata alla smacchiatura ed all’effetto detergente di un determinato prodotto nei confronti dei tessuti probabilmente deriva da dei grossi contenitori realizzati con delle doghe di legno e che erano dotati, per l’appunto, di un buco sul fondo. Altre fonti sostengono che il termine deriva invece da un telo bucherellato che permetteva al sapone di fuoriuscire. In ogni caso oggi l’accezione è diversa in quanto sono utilizzati elettrodomestici e prodotti molto specifici per determinate forme di bucato.

Il bucato sarà brillante e morbido con questo ingrediente segreto: ecco quale

Eppure continuano a “resistere” i cosiddetti rimedi della nonna che in molti casi hanno comunque una base di fondamento scientifico, anche se ai tempi si procedeva sopratutto per conoscenze acquisite e spesso tramandate di generazione in generazione. Spesso infatti i componenti attivi presenti nei detersivi e detergenti presentano delle caratteristiche naturali conosciute che possono essere formalmente replicate con piccoli accorgimenti.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo dice, ma questi oggetti NON si lavano in lavastoviglie o si rovinano

Ad esempio per ambire ad un bucato brillante senza fare ricorso a prodotti eccessivamente invasivi ed inquinanti. Il bicarbonato di sodio ad esempio è un ammorbidente naturale che, se posto in quantità moderate direttamente nel cestello della lavatrice. Il bicarbonato infatti possiede la naturale proprietà di rendere l’acqua meno “dura”, riducendo di molto l’effetto “irrigidente” dei detersivi tradizionali.

Se vogliamo ambire ad un bucato ancora più morbido e raffinato possiamo utilizzare una mistura composta da aceto e olio essenziale di qualunque fragranza di nostro gradimento, l’importante è che risulti essere “compatibile” all’utilizzo in lavatrice. Il rapporto deve esere di circa 5-6 gocce di olio in 1 litro di aceto. Ad ogni lavaggio è sufficiente inserire nello scompartimento della lavatrice adibito all’ammorbidente circa 80-100 ml di questa soluzione per ambire ad un bucatoo brillante e moribido allo stesso tempo.