Le api fanno le uova? Ecco la risposta che nessuno sapeva

Ti sei mai chiesto come nascono le api e se fanno le uova? C’è da dire che la vita di ogni ape ha inizio nel momento in cui l’ape regina depone un uovo nella cella. Ma andiamo ad approfondire l’argomento!

L’ape regina a depone le uova

All’interno della colonia di api, la regina è l’unica in grado di riprodursi, quindi possiamo dire che è la madre di tutto l’alveare e quella incaricata di continuare a procreare. Deporrà uova fecondate e non fecondate, dalle prime emergeranno api operaie femmine, le quali non hanno la capacità riproduttiva, e dalle seconde emergeranno i fuchi, che sono maschi che non lavorano all’interno dell’alveare e il loro unico scopo è quello di fecondare la regina. Quando la regina depone le uova, quelle destinate alle femmine operaie saranno collocate in celle più piccole, di circa 6 mm di diametro, mentre le uova destinate ai fuchi saranno collocate in celle leggermente più grandi (circa 8 mm).

Più colonie che si creano

Una volta che deposita le uova, l’ape regina lascerà per una volta sola l’alveare. Il suo prossimo obiettivo sarà quello di effettuare la fecondazione o i voli nuziali, dove si accoppierà con diversi fuchi, motivo per cui questo sistema di accoppiamento è chiamato poliandria. Questo tipo di sistema garantisce la diversità genetica all’interno della colonia, poiché gli ovuli proverranno dalla stessa madre, ma da padri diversi. Una volta passate altre tre settimane le uova saranno pronte a schiudersi. Durante l’accoppiamento, la regina “raccoglie” lo sperma di diversi maschi, conservandolo nella sua spermateca, che è un organo del sistema riproduttivo della regina che, oltre a servire a questo scopo, è anche il luogo in cui gli ovuli vengono fecondati.

Come nascono le api?

Gli stadi che un’ape attraversa durante lo sviluppo sono l‘uovo, la larva, la pupa o la ninfa e infine l’adulto. L’ape regina pone uova fecondate e non fecondate: le prime per la nascita delle api operaie femmine e le seconde per la nascita delle api maschio, i fuchi. Se dovrà nascere una femmina, la regina deporrà nell’apposita celletta un uovo fecondato con uno spermatozoo, fra quelli contenuti nella spermateca. Se dovrà nascere un maschio invece (il fuco), la regina deporrà un uovo non fecondato.

Le uova di un’ape si schiudono dopo 3 giorni dalla loro deposizione. Ne esce una larva che per i primi tre giorni verrà alimentata dalle api nutrici, con pappa reale. A partire dal terzo giorno le larve si nutriranno di un insieme di polline e miele per altri 3 giorni. A quel punto si chiudono nella cella per eseguire la metamorfosi.

Al 21esimo giorno dalla deposizione dalla cella nascerà un ape. Rotto l’opercolo di cera, anche aiutata dalle altre api, uscirà piccola, pelosa e bianchiccia.