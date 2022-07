Fare il bucato è una necessità, ma per tantissimi rappresenta una sorta di “mini dilemma” sopratutto quando si manifestano macchie particolarmente inusuali oppure difficili da togliere. Se infatti le lavatrici ed i prodotti moderni sono, almeno teoricamente, in grado di rimuovere ogni forma di sporcizia, spesso sono i vari “rimedi” e consigli storici che riescono a rendere il tutto effettivo. In passato infatti con poche tipologie di detersivi si faceva ricorso a metodi antichi, seppur non sempre effettivamente efficaci. Anche se è una condizione sicuramente poco gradevole, le lenzuola possono essere macchiate di sangue. Ma come vanno rimosse?

Macchie di sangue? ecco il metodo invincibile per rimuoverle dalle lenzuola

Infatti il sangue essendo qualcosa di “biologico”, ha una composizione piuttosto complessa e la rimozione può non essere così semplice e scontata: il sangue infatti risulta essere spesso ostinato e anche la corretta rimozione se non effettuata con attenzione può scaturire aloni fastidiosi.

Indifferentemente dalla dimensione della macchia è importante pretrattare prima possibile, ossia agire in un determinato modo prima del lavaggio, e una delle soluzioni migliori vede l’utilizzo di acqua ossiggenata, che va lasciata agire (in ridotte quantità) per circa 15-20 minuti direttamente sulla macchia. Dopodichè bisogna agire con della carta assorbente, avendo cura di non strofinare ma “tamponare” altrimenti si rischia di peggiorare la situazione. L’acqua ossiggenata è indicata per lenzuola di cotone, mentre per tessuti più delicati è meglio utilizzare un po’ di sapone di Marsiglia.

Dopodichè bisogna lavare in lavatrice le lenzuola “incriminate” a temperature non superiori a 40 gradi e provvedere a sostituire l’ammorbidente con un po’ di aceto bianco.

Altro rimedio antico ma efficace è costituito dal bicarbonato, disciolto in una bacinella d’acqua. I capi sporchi di sangue andranno lasciati in ammollo per almeno qualche ora, prima di agire direttamente sulla macchia, e di riscaquare con abbondante acqua fredda.