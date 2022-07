Nessuno lo dice, ma questi oggetti NON si lavano in lavastoviglie o si rovinano

Questi oggetti che fra poco vi elencherò non vanno mai messi in lavastoviglie per non rovinarli e non rovinare l’elettrodomestico. Le lavastoviglie sono macchine meravigliose che puliscono i nostri piatti molto più accuratamente di quanto potremmo mai fare a mano in un lavandino pieno di acqua calda.

Ma il loro punto di forza è anche il loro punto debole: questi elettrodomestici sono progettati specificamente per resistere a livelli elevati di pressione e calore dell’acqua, per funzionare a velocità elevate e, nel frattempo, svolgere il lavoro nel modo più efficiente possibile. Ciò significa che, a meno che non si investa in prodotti specializzati e non si prendano prima alcune precauzioni, qualsiasi lavastoviglie provocherà inevitabilmente plastiche deformate, bicchieri scheggiati o pentole rotte. Per non parlare delle macchie di pennarello indelebile presente nelle ceramiche economiche o, peggio ancora, dei residui di plastica fusa derivati da adesivi attaccati e non preventivamente staccati.

Questi oggetti non vanno in lavastoviglie

Alcuni tipi di piatti piuttosto pesanti possono rompere la vasca della lavastoviglie. È meglio lavarli a mano al fine di non pesare sul processo di lavaggio e rallentarlo. Il motore rischierebbe di surriscaldarsi e di provocare dei danni che a lungo andare ci costringerebbero a cambiare l’elettrodomestico.

Alcune materie plastiche e il policarbonato (spesso usato per i contenitori) possono deformarsi in caso di calore molto elevato, quindi bisogna controllare le istruzioni prima del lavaggio. Il policarbonato è presente in tutti i prodotti plastici come le posate, i piatti, le scodelle o le terrine delle verdure.

Con poche eccezioni, l’argenteria, le pirofile e le altre pentole non dovrebbero mai essere lavate in lavastoviglie. La maggior parte di questi articoli non è stata progettata per essere sottoposta a un processo di lavaggio così duro. Rischia quindi di essere danneggiata o segnata dal detersivo. La lavastoviglie non è il luogo ideale neanche per i materiali organici come cucchiai di legno, fruste di legno, insalatiere di legno e taglieri di legno. Questi oggetti possono deformarsi o marcire nel tempo a causa dell’elevato calore dell’acqua utilizzata nella lavastoviglie.

I coltelli affilati sono destinati a tagliare il cibo e possono essere molto affilati. Quando vengono messi in lavastoviglie nel quotidiano si opacizzano. Inoltre sono pericolosi da mettere in lavastoviglie. Entrando in contatto con altri oggetti nella macchina o se vengono accidentalmente urtati mentre girano nella macchina, possono causare danni all’elettrodomestico.

Altri fattori da valutare nel processo di lavaggio della lavastoviglie

Valutiamo il fattore calcareo dell’acqua domestica. Se la nostra acqua ha un alto tasso di residuo fisso o ha molto calcare, può causare dei depositi minerali su piatti, utensili e lavastoviglie. Se questo è un problema rilevato, proviamo ad aggiungere un addolcitore d’acqua al lavandino a alla lavastoviglie. In alternativa, possiamo utilizzare dei prodotti chimici appositi che risolvono questo tipo di problema.

La lavastoviglie utilizza acqua estremamente calda, di solito almeno 38 °C, in modo da uccidere batteri e germi. Ottimo per i piatti su cui è rimasto attaccato del cibo, ma non lo è per i bicchieri delicati che possono opacizzarsi proprio come l’acciaio.