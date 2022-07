Oroscopo domani Paolo Fox, 14 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox giovedì 14 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 14 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio avrai buone stelle, anche se forse non riusciranno a cancellare tutta la tua agitazione. In questo momento sei nervoso per qualcosa, problemi che credevi di aver già risolto, ritardi irritanti o solo tante preoccupazioni. Sii forte e vai avanti e se hai bisogno di un conforto, rivolgiti al partner. I single dovrebbero impegnarsi per ritrovare maggiore serenità interiore.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani e venerdì la dissonanza Luna-Marte ti darà qualche grattacapo, poi da sabato ci sarà il recupero. Nelle prossime 48 ore qualcuno accuserà un calo fisico, qualcun altro potrebbe perdere le staffe alla prima banalità. Servirà molta prudenza, soprattutto se dovrai incontrare chi non ti piacerà o se in famiglia hai già avuto discussioni di recente.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai ancora Venere nel segno. In più ci sarà una splendida Luna a favore. Ottimo momento per vivere qualcosa di bello, per sbloccare un progetto importante, concludere una trattativa. Anche se il lavoro è tanto, finalmente stai ritrovando più ottimismo e fiducia nel domani. Sarai più fiducioso anche riguardo il tuo futuro lavorativo: metti in gioco le tue idee!

Oroscopo domani: Cancro

Domani sarà una giornata decisamente liberatoria, dopo 48 ore pesanti. In un periodo così complicato dal punto di vista professionale, dovresti puntare sull’amore. Adesso i sentimenti ti premieranno. A partire da sabato l’amore sarà di nuovo al centro della tua vitae coprirà il posto che merita.