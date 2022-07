Oroscopo domani Paolo Fox, 14 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, giovedì 14 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 14 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì occorrerà estrema cautela, perché il rischio di diventare intolleranti nei confronti di tutto e tutti sarà altissimo. Se non farai attenzione, potresti dire una parola di troppo che finirà per offendere qualcuno. Anche in amore dovrai munirti di molta calma e pazienza. Tieni duro! Si tratterà solamente di 48 ore nervose, poi tornerà il sereno.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovresti adoperarti per colmare il distacco che si è formato nella coppia. Venere in aspetto contrario ha provocato diversi disagi nella vita amorosa di voi, Vergine. Sarà importante darsi da fare per correre ai ripari. Per fortuna, da lunedì prossimo le cose cominceranno ad andare meglio. Si preannuncia un fine settimana da vivere nella massima tranquillità.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente potrai buttarti alle spalle le tensioni delle ultime due giornate. Anche se ti senti molto fragile, indebolito, se non sei stato in piena forma finora, dovresti riaprirti all’amore, perché potrà tornare protagonista nella tua vita. Da sabato prossimo ci sarà chi sentirà la necessità di parlare apertamente con il partner, se in passato qualcosa lo ha ferito.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani e venerdì dovrai contare fino a dieci prima di aprire bocca. Certe volte finisci con il diventare un po’ troppo provocatorio. Sii prudente, soprattutto in famiglia, perché nelle prossime 48 ore potrebbero nascere dei disagi. Non arrivare al prossimo weekend nervoso, perché avrai stelle valide e potresti passare sabato e domenica a rilassarti.