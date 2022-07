Oroscopo Paolo Fox domani, 14 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 14 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 14 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì saranno due giorni da sfruttare al massimo. Sabato e domenica, al contrario, saranno alquanto sottotono, per cui ti converrà anticipare i tempi. Se devi fare qualcosa, in amore o nel lavoro, punta sulle prossime 48 ore, perché saranno molto dinamiche.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potresti sentirti ancora confuso, poco soddisfatto dal punto di vista professionale. Da circa tre mesi provi un senso di precarietà. Questa strana instabilità deriva dal fatto che negli ultimi tempi tutto è cambiato dentro e fuori di te. In amore ci sarà ancora un po’ di stress, qualche momento di tensione. Forse avresti solo bisogno di più margine di azione.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la presenza della Luna nel segno ti renderà letteralmente elettrico. Avrai una gran voglia di fare, metterti in gioco, fare esperienze insolite. Sei stanco di fare le cose che fanno sempre tutti. Hai voglia di innovazioni, una voglia che ti porterai dietro per tutto il fine settimana. Novità e incontri piacevoli all’orizzonte.

Oroscopo domani: Pesci

Punta tutto sul prossimo weekend, perché sarà molto promettente. Cerca di recuperare la serenità, la tua bellissima creatività: stai per cominciare una nuova fase della tua vita, molto più stimolante e positiva. Il fine settimana ti regalerà una carica in più. Approfittane, se dovrai discutere, chiarire con qualcuno. Da lunedì, inoltre, con il nuovo transito di Venere, anche l’amore tornerà in auge. Nei prossimi giorni potrebbe partire un bel progetto…