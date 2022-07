Fare le pulizie in casa è raramente considerata un’attività “gradevole” o quantomeno stimolante ma proprio perchè si tratta di qualcosa che ogniuno di noi a cadenza più o meno regolare deve fare, è opportuno munirsi di buona volontà quando necessario. Se è pur vero che la tecnologia ci mette a disposizione un numero sempre più elevato e raffinato di elettrodomestici specificamente concepiti per la pulizia di ogni angolo della casa, alcune volte è sufficiente adoperare sistemi ingegnosi per arrivare a pulire nelle zone più anguste. Locazioni dove sono presenti persiane e il box doccia costituiscono spesso aree non propriamente “simpatiche” da pulire, ma che inevitabilmente tendono a necessitare di questo genere di “attenzioni” .

Per pulire le persiane e i box doccia, usa questa soluzione geniale e veloce

Ma come pulire efficacemente persiane e box doccia? Le prime sono piuttosto fastdiose per via della struttura. Com’è noto si tratta fondamentalmente di una tipologia di imposta per finsetre e balconi che hanno la funzione di proteggere dalla luce lasciando passare l’aria attraverso le fessure. E sono proprio queste ad essere difficili da pulire: bisogna prima di tutto munirsi di uno spolverino o qualcosa di sufficientemente piccolo da passare attraverso, così da rimuovere lo strato superficiale di polvere.

Per procedere alla pulizia approfondita di persiane e box doccia è essenziale l’utilizzo di un panno in microfibra, che ha la caratteristica, una volta inumidito, di essere una calamita per la sporcizia: è sufficiente avvolgerlo attorno ad un coltello non seghettato e di tenerlo fermo con l’ausilio di un elastico.

Per le superfici in legno è sufficiente un prodotto specifico per questo materiale ma anche una mistura costituita da cucchiaio di sapone liquido per i piatti e 2 bicchieri di aceto bianco in un secchio d’acqua, mentre se le persiane sono realizzate in materiali plastici si può procedere con un qualunque detergente come uno sgrassatore.