Pulisci piastrelle e pavimenti con questa frequenza: non li riconoscerai!

Se pulisci piastrelle e pavimento con una frequenza precisa non li riconoscerai, per quanto saranno splendenti! Sebbene non ci sia una regola specifica che ci dica quante volte lavare le superfici di casa, molto è affidato al buon senso. Una cosa è vivere da soli in una casa quasi sempre vuota. Altra faccenda se la tua dimora è condivisa con più persone, bambini e animali domestici inclusi. La frequenza con cui pulire piastrelle e pavimenti cambierà di gran lunga.

Pulisci piastrelle e pavimenti con questa frequenza!

Se vuoi avere sempre pavimenti lucidati a specchio, dovresti pulirli più spesso di una volta a settimana. Anche se non si può pensare di lavare le piastrelle ogni giorno, dovrai comunque occupartene due o tre volte a settimana, specie se vivi con bambini o amici a quattro zampe.

Se il tuo più grande desiderio è avere sempre pavimenti splendenti, allora dovrai munirti di pazienza, mocio e lavare tutti i giorni. In linea di massima, però, è quasi impossibile mantenere questo ritmo, perché gli impegni quotidiani hanno il sopravvento sul resto.

Il compromesso giusto sarà optare per una frequenza di due o tre volte alla settimana, utilizzando gli strumenti giusti. Se vuoi avere pavimenti e piastrelle puliti e lucidi dovresti usare il mocio. Uno strumento facile da utilizzare, sia durante lo strofinamento, sia per lo strizzaggio. È resistente alla temperature alte, perfino se usato con l’acqua bollente. Può essere lavato in lavatrice senza alcun problema.

Nei giorni in cui non laverai a fondo le superfici della casa, potrai passare velocemente un panno cattura polvere, il classico Swiffer per intenderci, per eliminare la polvere e i peli degni animali.

Come lavare pavimenti e piastrelle

Pulire bene le piastrelle e i pavimenti e renderli brillanti sarà un gioco da ragazzi, se seguirai alcune semplici regole. In primo luogo dovresti sempre rimuovere ogni oggetto a contatto con il pavimento o con le piastrelle. Sedie, tappeti, giocattoli, scarpe andranno temporaneamente sistemati altrove.

Aiutandoti con una scopa o con l’aspirapolvere dai una prima passata, per rimuovere gran parte della polvere accumulata. Se hai in mente di lavare la superficie senza igienizzare a fondo, potrai sciogliere del normale detersivo nell’acqua bollente.

Se, però, desideri igienizzare il pavimento, ti converrà utilizzare un prodotto specifico a base di cloro, sarà meglio evitare l’acqua ad alta temperatura. Il cloro si rovina a contatto con l’acqua bollente e diminuisce la sua carica igienizzante.

Inoltre, si tratta di una sostanza chimica capace di disperdersi nel vapore e rendere tossica l’aria circostante. Ogni volta che userai un prodotto, controlla con attenzione se contiene cloro. In questo caso occorrerà usare sempre acqua fredda per pulire i pavimenti e tutte le superfici di casa.