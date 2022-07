Nella maggior parte dei casi la nostra indole non è altro che la “proiezione” del nostro carattere, infarcito dell’esperienza accumulata, e percepibile dagli altri. Se sono molti a voler dimostrare di essere carismatici, efficienti, insomma “migliori” della media, solo alcuni possono effettivamente vantarsi di tutte queste peculiarità. Esistono infatti personalità che nativamente sono nate con tutta una serie di tratti caratteriali che fanno di loro dei “boss” nati. Non tutti infatti hanno la capacità innata di essere non solo carismatici ma anche “giusti” ma “duri” al punto giusto. Quali sono i veri “boss” tra i segni dello zodiaco?

Questi segni sono dei “boss” nati. Quali sono per lo zodiaco?

Leone

E’ il leader buono, quello accondiscendente che si rivela essere assolutamente empatico e molto sensibile alle persone che “controlla”. Tuttavia non bisogna interpretare male questa “bonarietà”, sa essere anche decisamente severo quando necessario. Solitamente un contesto, lavorativo ma anche semplicemente “sociale” è positivo con un Leone alla guida.

Scorpione

Il potere logora? Forse si ma non lo Scorpione che non perde mai la “testa” e l’obiettivo, anche se circondato dalla pressione e dai complimenti. E’ un “boss” esigente ma anche molto giusto e comunicativo.

Ariete

Adora lavorare di squadra e solitamente non ama particolarmente definizioni classiste come “capo” e “sottoposto”. Ariete si considera alla stregua di tutti, anche se ha delle doti indiscusse di leader nato, in quanto è molto percettivo ed ha un senso morale molto spiccato, che unito ad una onestà di fondo lo rende assolutamente adatto allo scopo.