Ruggine e porte scricchiolanti? Ecco l’alleato che nessuno si aspetta ma tutti hanno

Le porte scricchiolanti sono causate dalla ruggine che si è formata nel tempo e con l’utilizzo. Quante volte ti sarà capitato di sentire un fastidioso cigolio alla porta, specialmente di notte, quando non vorresti fare rumore! Si tratta di un inconveniente comune cui siamo passati tutti e che può essere risolto facilmente.

Ruggine e porte scricchiolanti? Ecco come fare

Il rumore delle porte scricchiolanti è tanto frequente quanto semplice da risolvere. Quasi sempre è dovuto alla ruggine e della sporcizia accumulata sui cardini della cerniera, cioè i perni che tengono salda la porta all’infisso. Prima di intervenire, lubrificando la cerniera, si dovrebbe, però, verificare se quel cigolio irritante non sia causato da uno strato di sporco che si è depositato sotto la polvere.

Certe volte capita di confondere il suono dell’attrito di una porta con il pavimento per il cigolio dovuto alla ruggine. Se c’è un piccolo corpo estraneo o, dello sporco accumulato nel tempo, che ostacola il movimento, la porta potrebbe sfregare sul pavimento. Come conseguenza, produrrà un rumore piuttosto fastidioso ogni volta che verrà aperta o chiusa. Sarà sufficiente rimuovere la causa principale del blocco e la porta non farà più nessun rumore.

Le porte cigolano per la ruggine: ecco il tuo alleato!

Se le porte cigolano per la ruggine, allora dovrai intervenire direttamente sui cardini. Come ogni materiale, anche la cerniera della porta va curata con una certa frequenza e, soprattutto, “nutrita di grasso”, altrimenti finirà con il deteriorarsi. Così facendo, eliminerai il problema dello scricchiolio molesto una volta per tutte.

Dovresti pulire e lubrificare i cardini della porta ogni due anni circa, per favorirne il movimento senza fastidiosi rumori. In questo modo, preverrai futuri cigolii dovuti alla comparsa della ruggine e di nuova sporcizia accumulata. Se la cerniera non è del tutto andata, ma ha solamente bisogno di essere pulita e lubrificata, ti basterà utilizzare un prodotto che tieni in dispensa.

Forse non lo sai, ma l‘olio d’oliva può svolgere il ruolo di perfetto lubrificante di porte. In questo modo non dovrai andare in giro alla ricerca di un prodotto in vendita, spesso anche piuttosto costoso. Dovrai solamente versare poche gocce di olio d’oliva su un panno, o una spugna, e passarlo sopra i cardini della cerniera. Senza troppo sforzo e senza spendere soldi avrai risolto il problema del cigolio alla tua porta.