Trasformare i nostri balconi in bellissimi e profumatissimi giardini di agrumi non è così impossibile come ci si pensa. Non occorre infatti essere dei giardinieri esperti per produrre in casa degli squisiti limoni da impiegare in cucina in mille modi diversi.

Se non possediamo un orto o un giardino e non vogliamo rinunciare ad una profumata pianta di limoni, possiamo coltivarla in vaso. Sarà essenziale adottare delle piccole accortezze e riusciremo a far maturare in casa degli alberelli di limone sani e rigogliosi.

Se vuoi i limoni con pianta in vaso, devi conoscere questi trucchi

Per prima cosa, al momento dell’acquisizione assicuriamoci che la pianta sia forte e rigogliosa, con foglie verdi e che non presenti parassiti. Se abbiamo acquistato una pianta di limone in un vivaio, rammentare che dobbiamo rinvasarla.

Il rinvaso è importantissimo per il benessere della pianta, perché dona un altro substrato di crescita per le radici e micronutrienti nuovi. Per il primo rinvaso e per tutti i rinvasi seguenti, congiungiamo del terriccio specifico per agrumi e prepariamo sul fondo del vaso uno strato di argilla espansa di circa 3 cm.

L’argilla assimilerà l’acqua evitando ristagni idrici, conservando però il terreno umido più a lungo. La pianta del limone dovrà ciclicamente essere rinvasata in base alla sua naturale crescita. Normalmente il primo rinvaso avviene dopo due anni e va fatto nel periodo primaverile. Il vaso dovrà essere 15 – 20 cm di diametro maggiore rispetto a quello precedente. Quando la pianta di limoni sarà matura, il rinvaso potrà essere fatto ogni 3/4 anni.

Il rinvaso definitivo accadrà quando la pianta sarà del tutto sviluppata, in un vaso di 70-80 centimetri di diametro. Prediligere un giusto luogo per la pianta di limone è molto importante. Il vantaggio della coltivazione in vaso è quello di potere rimuovere la pianta in base alle proprie esigenze ma soprattutto ai mutamenti climatici stagionali. Nel periodo invernale la pianta va coperta dal freddo e dalle gelate.

Possiamo collocarla sotto una tettoia, ma mai in un luogo troppo caldo, perché il calore ne rinsecchirebbe le foglie. Infine sebbene il limone sia una pianta che ama il clima mediterraneo e quindi mite, soffre le temperature torride che oltrepassano i 30 gradi, quindi bisogna tare attenti a anche a non posizionarla troppo al sole.

Ecco quindi come poter invasare e conservare le nostre amate piante di limoni, se seguirete tutti i nostri consigli, avrete risultati perfetti.