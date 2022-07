Il mondo delle criptovalute per molti ha rappresentato (e continua a rappresentare) una importante fonte di investimento ed interesse ma per molti altri il periodo migliore delle valute basate su crittografia è passato: tra le principali problematiche legate a questa forma di risorse economiche (che tecnicamente non sono paragonabili a valute vere e proprie) è la loro volatilità in quanto si tratta di risorse che non sono regolarizzate e regolamentate da alcuna forma di autorità. Ecco perchè a tenere “alto” il valore di una crypto è la richiesta da parte degli investitori, e trattandosi di valute completamente digitali grandi investitori con cessioni e acquisti importanti possono cambiare radicalmente il mercato. Shiba Inu è tra quelle che sta comunque “resistendo meglio” all’attuale fase di ribasso rispetto a tante altre più blasonate e diffuse.

Shiba Inu, ecco quanto vale oggi: la rivelazione lascia senza parole

Shiba Inu rappresenta per molti la killer di Dogecoin, che è stata la prima valuta basata su un meme di Internet: nata nell’agosto 2020, Shiba Inu ha un funzionamento ed una struttura molto diversa da quella di Dogecoin, dalla quale riprende solo l’aspetto del logo: è infatti basata su un funzionamento legato ad un ecosistema che è “forgiato” su quello di Ethereum e risulta essere decisamente più all’avanguardia della controparte , che invece è basata su Bitcoin. Shiba Inu ha fatto registrare un grado di successo e capitalizzazione praticamente senza pari: in pochi mesi il valore dei token SHIB è aumentato in maniera esponenziale rispetto alla prima valutazione, raggiungendo il picco nell’autunno del 2021, per poi trovare una sorta di stabilità nei mesi successivi. Oggi un singolo token SHIB vale 0,000011 dollari, una cifra estremamente ridotta ma che costituisce comune un valore pari a oltre 300.000% rispetto a quello dell’estate del 2020.

Le applicazioni e l’affidabilità di Shiba Inu rendono questa valuta comunque molto interessante anche in fase di investimento futuro.