Svelate le razze di cane che convivono bene con i gatti: ecco la lista

Da sempre abbiamo vissuto con la credenza che cani e gatti non potessero andare d’amore e d’accordo. Ebbene non sarebbe proprio così. Stabilendo una convivenza sin da piccoli, i gatti possono diventare molto legati al nostro cane e viceversa. Ma non tutte le razze! Ecco quali.

Golden Retriver

I Golden Retriever sono cani a cui piacciono le persone e se avere un gatto in famiglia vi renderà felici, è probabile che renderà felici anche loro. Certo, è necessario un po’ di addestramento in anticipo, per imparare a non inseguire il gatto, anche solo per giocarci, ma con un po’ di pazienza riuscirete nel vostro intento. I cani da compagnia tendono ad essere più socievoli, affettuosi e amichevoli, mentre già un cane randagio sarebbe più restio alla vicinanza di un gatto, che risulterebbe essere la sua preda.

Maltese

Un Maltese si comporta in modo molto simile ad alcuni gatti: gli piace rannicchiarsi e fare un sonnellino per lunghi tratti e coccole in grembo. Nonostante le sue piccole dimensioni, il maltese è un cane vivace e vigoroso. Non ama altro che trascorrere la giornata con la sua famiglia. Dato che i maltesi sono così concentrati sulla loro gente, si allenano bene. L’attenzione e la capacità di compiacere sono tutto ciò che serve per far imparare dei trucchetti o anche soltanto l’obbedienza al maltese. Un maltese può anche essere un cane da terapia perfetto.

I bassotti

Questo cucciolo di bassa statura vivrà, letteralmente, faccia a faccia con il tuo gatto. I bassotti sono devoti, testardi e spiritosi, quindi hanno molto in comune con i gatti. Non si considerano piccoli o mansueti e non si lasciano andare in giro. Una delle parole più associate al Bassotto è “determinato”. Lo standard di razza lo descrive come intelligente, vivace e coraggioso fino al punto di essere spericolato. Questo è un cane che non si arrende mai. E le dimensioni non contano. Il Bassotto è molte cose (testardo, curioso, indipendente), ma una cosa che non dovrebbe mai essere è timido. Questo è un cane che esce coraggiosamente per incontrare amici e, se necessario, combattere i nemici. È un cane da guardia eccezionale ma accoglie gli ospiti.

Il pastore tedesco

I pastori tedeschi sono una delle razze di cani più intelligenti e sono anche facili da addestrare. Questi cani di grossa taglia sono un’ottima protezione per la tua casa, ma prendono spunto dal loro padrone di cui si fidano ciecamente. Se dici che il gatto fa parte della famiglia, il tuo pastore tedesco lo prenderà sotto la sua ala protettiva. Il pastore tedesco ideale è diretto, senza paura e fiducioso. Quando proviene da genitori che hanno un buon temperamento ed è stato socializzato per familiarizzare con molte persone, visioni e suoni diversi, è un cane intelligente, facile da addestrare, devoto, protettivo e amante del divertimento. Il pastore tedesco è naturalmente protettivo nei confronti della sua casa e delle sue proprietà e ti avviserà sempre di estranei o intrusi, ma se dài il benvenuto a qualcuno nella tua casa, anche il tuo pastore tedesco lo accetterà. Andrà d’accordo anche con altri animali domestici, soprattutto se cresciuto con loro fin da cucciolo.