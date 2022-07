Artrosi al ginocchio, così colpisce migliaia di italiani: come riconoscerla

L’artrosi al ginocchio è una piaga che prende di mira tantissimi italiani. Non per forza di età avanzata. Ma come si riconosce? Che sintomi ha?

L’artrosi al ginocchio è una patologia cronica che si sviluppa a livello articolare e porta delle lesioni degenerative a alla cartilagine articolare che provocano progressivamente dolore e difficoltà nei movimenti.

La gonartrosi coinvolge abitualmente pazienti di età avanzata, ma può colpire anche persone più giovani.

I sintomi della gonartrosi

Il dolore che caratterizza la gonartrosi è meccanico, si manifesta sia a riposo che in moto. Il disturbo si manifesta inizialmente a seguito di un’attività prolungata nel tempo. Ma con un quadro più complesso può fare male anche con movimenti minori.

Tra i sintomi abbiamo:

dolore al ginocchio

rigidità articolare

arrossamento della pelle in corrispondenza del ginocchio

emissione di scricchiolii dal ginocchio

gonfiore e ridotta mobilità articolare

Tra gli altri sintomi ci sono gonfiore della zona o un versamento articolare, provocato da una produzione del liquido sinoviale.

La diagnosi

La gonartrosi va diagnosticata precocemente perché solo così si può intervenire. Se la gonartrosi dovesse però essere già in fase avanzata, sarà necessario ricorrere alla chirurgia. Oggi sono disponibili tecniche chirurgiche protesiche poco invasive.

Come evitare l’insorgenza dell’artrosi al ginocchio?

Dopo i 40 anni tutti dovrebbero stare attenti alle articolazioni. Sicuramente bisogna fare attenzione agli sport più rischiosi per le articolazioni come il calcio e calcetto, rugby, corsa e tennis. Sport ottimi invece sono a mantenere le articolazioni in buono stato sono il nuoto, la bicicletta, yoga e pilates, cyclette e tapis roulant, nordic walking e tai chi.

Bisogna fare attenzione anche alla sedentarietà perché può causare irrigidimento. Le articolazioni vanno poi nutrite anche attraverso l’alimentazione, che deve essere equilibrata, ricca di vitamine A,C, K e B12 e di Omega3 e povera di proteine di origine animale, alcol, caffè e sale. I fattori di rischio sono anche sovrappeso e obesità.

Bisogna poi

evitare carichi eccessivi e ripetuti;

svolgere un’attività fisica adeguata

rinforzare la muscolatura di supporto

10 cibi per combattere l’artrosi