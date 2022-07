Il termine ombroso definisce, come facilmente intuibile, una personalità che è l’opposta a quella solare: gli ombrosi per eccellenza tendono ad essere diffidenti, scostanti e anche piuttosto chiusi in loro stesso. Questo può essere rappresentato da un atteggiamento solo di facciata, se condito ad esempio da timidezza, ma può anche costituire un modus operandi effettivamente presente e profondo in una personalità. Insomma, non tutti gli ombrosi sono uguali, assolutamente. E secondo lo zodiaco, alcuni segni lo sono in maniera più importante rispetto ad altri. Quali sono?

Attenzione a questi 3 segni, sono i più ombrosi secondo lo zodiaco!

Scorpione

Da l’impressione di essere tale, al punto che lui stesso si considera così. Scorpione è un segno dai mille volti ma solitamente, seppur non in maniera voluta, è proprio quello ombroso che evidenzia e mette a disposizione. Una volta conosciuto dimostra altri aspetti del proprio carattere però quando è confuso, riveste la maschera di ombroso.

Capricorno

Quando vuole è un bonaccione, aperto e simpatico, ma in quasi tutti i casi è diffidente, scostante e non proprio comunicativo. Questo perchè oltre ad essere un segno mediamente selettivo, non ama evidenziare apertamente ogni zona del proprio carattere. Mediamente pessimista, bisogna essere pazienti per decifrare il carattere di questo segno.

Cancro

Molto sensibile ma anche estremamente fragile: in tutti i casi Cancro ha paura di essere deluso e ferito e per questo motivo si nasconde dietro una vera e propria patina oscura, che può creare fraintendimenti diffusi. Questo perchè, banalmente, da un’impressione eccessivamente negativa di se.