Cani e ansia da abbandono: come tranquillizzarli e gestirla al meglio

Allontanarsi dal proprio cane non è mai una scelta facile, ma per il tuo cane può risultare più difficile. Vivere con un cane significa avere una vera e propria ombra che ti segue in ogni momento della giornata. Vivendo in simbiosi con il suo padrone, una volta lasciato da solo, potrebbe iniziare a soffrire di depressione e ansia da abbandono. Ma possiamo imparare a gestirla meglio, vediamo come.

Cos’è l’ansia da separazione

L’ansia da separazione è una risposta del cane a un disagio provato nel momento in cui viene lasciato da solo. Si tratta di una problematica che causa stress e sensi di colpa anche nel proprietario, ma l’ansia da separazione nel cane deriva dal suo istinto di animale da branco e quindi dalla necessità di vivere in gruppo sentendo forza e protezione. Pertanto, rimanere soli può provocare problemi emotivi che si possono tradurre in problemi comportamentali. L’ansia da separazione è una delle problematiche comportamentali più frequenti: un cane su sette soffre di ansia da separazione. Si stima che dal 13 al 18% dei cani mostri segni di malessere in presenza di queste circostanze. Da un recente studio è emerso che i comportamenti più comuni di chi soffre di ansia sono: distruggere la casa , abbaiare eccessivamente e defecare eccessivamente.

Come aiutare il nostro pet: nuova routine

Uno dei modi per abituare il tuo cane a rimanere solo è abituarlo step by step. Basterà introdurre una nuova routine e abitualo a stare da solo per un po’ di tempo ogni giorno. Inizia a fargli capire i tuoi prossimi orari e programmi, così sarà più semplice per lui comprendere il motivo della tua assenza in alcuni momenti della giornata. Inoltre, cerca di non far uscire tutti i membri della casa in un solo momento ma di farlo uno alla volta.

Sviluppa associazioni positive con la tua partenza dando uno snack o la pappa prima di uscire e riponi i suoi giochi preferiti nella cuccia. Può anche essere d’aiuto lasciare accesa la televisione o la radio: questi suoni ti aiuteranno a bloccare i rumori del vicinato che potrebbero portare il tuo cane ad abbaiare. Questi piccoli strumenti possono anche aiutarlo a rilassarsi in quanto rappresentano i suoni quotidiani che il tuo cane è abituato a sentire anche quando sei in casa e possono simulare la presenza di qualcuno.

Abitualo all’indipendenza anche quando sei presente

Uno dei tanti modi per cercare di limitare l’ansia da separazione è quello di addestrare il tuo cane ad essere indipendente anche durante i momenti in cui siete nello stesso posto. Abituare il cane a stare sempre con noi e ad essere sempre disponibili per lui lo rende dipendente da questa condizione. Infatti, quando si verificano cambi di abitudini improvvisi, si sente subito in pericolo e manifesta il suo malessere. Colloca i suoi giocattoli nella stanza in cui starà in tua assenza.