Dalla seconda metà del secolo scorso la televisione ha gradualmente acquisito sempre maggiore importanza, fino a diventare molto di più di un elettrodomestico, quanto piuttosto una “finestra sul mondo”, elemento imprescindibile per l’intrattenimento e l’informazione della quasi totalità della popolazione italiana. Parallelamente, ma anche in parte in maniera giustificata, lo stato ha sempre posto grande attenzione a far pagare un corrispettivo sull’utilizzo di questo apparecchio attraverso la tassa televisiva, chiamata colloquialmente Canone Rai.

Il Canone Rai risulta infatti molto poco “gradito” dalla stragrande maggioranza degli italiani che si ritrova con una certa frequenza a “snobbare” questa forma di tariffazione che a dispetto della terminologia evidenzia la natura di imposta. Il Canone Rai è infatti obbligatorio per qualsiasi nulceo familiare che dispone almeno di un apparecchio televisivo, indifferentemente dall’utilizzo. Per anni percepito come una sorta di “donazione volontaria”, questa forma di tassazione risulta invece indispensabile sia per il finanziamento del servizio pubblico ma anche per lo stato in tutto e per tutto che a sua volta “tassa” i singoli importi. Tuttavia esistono categorie specifiche che possono essere esentati dal pagamento annuo del Canone Rai, che corrisponde oggi a 90 euro.

Canone Rai, se hai questa età non lo devi pagare: disdici ora

Infatti tutti i cittadini che hanno almeno 75 anni e che siano in possesso di un reddito non superiore a 8000 euro (Nel calcolo di tale importo non si tiene conto del reddito percepito da collaboratori domestici, colf e badanti) possono essere esentati dal pagamento della tassa televisiva.

Bisogna scaricare e compilare questo modello per chiedere l’esenzione, che andrà poi spedita assieme alla fotocopia di un documento d’identità valido tramite posta raccomandata in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

In alternativa si può scegliere di inviare il tutto attraverso Posta Certificata (PEC) presso l’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.