Cerchi mete italiane last minute e low cost? Ecco cosa abbiamo trovato

Se vi siete ritrovati a dover prenotare le tue vacane all’ultimo minuto, non sei il solo. La maggior parte delle persone si ritrova in extremis a scegliere la meta ideale, ma con l’alzare dei prezzi, questo ha complicato la situazione. Ma vi proponiamo qui le mete ideali, ma soprattutto low cost.

Chamois, Valle D’Aosta

Situato a 1815 metri d’altitudine, Chamois è il comune più alto della Valle D’Aosta ed uno fra i più alti d’Italia. In questo paese abitato da un centinaio di persone le automobili sono bandite. Qui si arriva solo in funivia, con partenza da Buisson, al costo di un biglietto di un tram. I più allenati potranno raggiungerlo a piedi con la mulattiera o dal paese di La Magdeleine, percorrendo il sentiero chiamato percorso energia, una passeggiata adatta a tutti, percorribile a piedi, o in bicicletta grazie anche al servizio affitto bici attivo nei mesi estivi. Chamois, dunque, è la meta ideale per una vacanza green all’insegna dello sport. Tra i tanti sentieri di trekking da esplorare non perdete quello che vi porta al Lago di Lod o al panoramico Col de Nana, per godervi una spettacolare vista sul Cervino.

Chioggia, Veneto

Per le sue silenziose calli e i pittoreschi canali è chiamata la piccola Venezia. Chioggia offre la magia della laguna senza gli svantaggi del turismo di massa e i costi alti. Di origini romane, si popolò con l’afflusso degli abitanti dell’entroterra veneto fuggiti alle invasioni barbariche.Da non perdere la Torre dell’Orologio, ex faro e torre di avvistamento, ora museo che ripercorre la storia di Chioggia, sulla cui cima si possono visitare l’orologio astrologico e la cella campanaria. È interessante fare un giro alla pescheria. Il caratteristico mercato del pesce che si svolge dal martedì alla domenica e che viene rifornito direttamente dai pescatori che rientrano la mattina presto dal mare. Nel porto di Chioggia poi si possono ancora ammirare attraccati al molo i “bragozzi”, tipiche imbarcazioni dai colori vivaci. Fate caso alle abili ricamatrici di merletto, un’antica tradizione locale.

Sorrento, Campania

Immortalata da pittori, celebrata da musicisti e decantata da poeti, Sorrento ancora incanta i viaggiatori di tutto il mondo, pur rimanendo accessibile a tutte le tasche. Posta su una terrazza tufacea affacciata sul golfo di Napoli, Sorrento è una pittoresca cittadina e nota località di villeggiatura fin dai tempi antichi. Sorrento vi affascinerà con i suoi scorci mozzafiato, gli incantevoli giardini e agrumeti, le marine, il centro storico, un’interessante architettura storica e religiosa, l’antica tradizione della tarsia e dei merletti. Dopo aver visto Sorrento, proseguite per esplorare gli altri paesi della Costiera Sorrentina come Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Vico Equense. Da qualunque borgo della costa, comunque, vedrete la sagoma del Vesuvio in lontananza.