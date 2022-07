L’estate per chi soffre di diabete è la stagione più difficoltosa da questo punto di vista, questo perché l’alimentazione diventa fondamentale per non penare picchi di diabete. Il diabete mellito, per chi non lo sapesse, è una malattia cronica contraddistinta da un eccesso di zuccheri (glucosio) nel sangue, conosciuta come iperglicemia.

Si suddivide in due forme principali: quello di tipo 1 ed il quello di tipo 2. L’iperglicemia può essere originata da una scarsa produzione di insulina, ossia l’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue, o da una sua insufficiente azione. Quello di tipo 1 è contrassegnato dall’assenza totale di secrezione insulinica, mentre il tipo 2 è determinato da una ridotta sensibilità dell’organismo all’insulina, generalmente prodotta da parte dei tessuti bersaglio come fegato, muscolo e tessuto adiposo, e da una ristretta secrezione di insulina da parte del.

Può gradualmente aggravarsi nel tempo e si instaura sulla base di un presupposto preesistente di insulino-resistenza. Il diabete tipo 2 è una malattia ad alta diffusione in tutto il mondo e la sua prevalenza è in continua crescita. Vi sono poi altre forme di diabete legate a difetti genetici delle funzioni beta cellulare o dell’azione insulinica, malattie del pancreas esocrino, indotto da farmaci o sostanze chimiche, e il diabete “gestazionale” che può manifestarsi appunto durante la gravidanza. La dieta perfetta per il diabete non è complessa o restrittiva.

Chi soffre di diabete può mangiare l’anguria? Facciamo chiarezza

Pur dovendo fornire un apporto calorico quotidiano identico a quello di una persona non diabetica, in relazione alla conformazione fisica, al sesso, all’età, alla statura e all’attività lavorativa, deve avere quattro obiettivi: il controllo glicemico, il raggiungimento ed il mantenimento del peso corporeo, la precauzione ed il trattamento dei maggiori fattori di rischio cardiovascolare, la conservazione di uno stato di benessere non solo fisico ma anche psichico.

Contro il diabete, grande alleata è la frutta, anche se questo crea molta confusione tra quelli che si possono e non possono mangiare se si soffre di questa patologia. Tipo con l’anguria, che è il frutto estivo per eccellenza, c’è molta perplessità. Ma la verità è che i diabetici possono mangiare l’anguria in misure piccole e, se possibile molto sporadicamente. Ciò che rende il cocomero buono per il diabete è il suo basso valore energetico oltre a carboidrati abbastanza bassi e contenuto zuccherino.