Demenza senile: quando si manifesta e come intervenire

La demenza senile è una malattia che si sviluppa in sordina per poi manifestarsi con piccoli ma eloquenti messaggi. Demenza è un termine generale usato per descrivere un insieme di malattie cerebrali che causano un progressivo declino della memoria, del pensiero e del comportamento. Non è una parte naturale dell’invecchiamento, ma una malattia.

Con l’invecchiamento della popolazione, aumentano le persone affette da demenza. La demenza colpisce milioni di persone nel mondo, circa una persona su 10 di età superiore ai 65 anni. Secondo le stime del CDC, entro il 2030 il numero di persone affette dalla malattia di Alzheimer e da altre demenze salirà a quasi 15 milioni.

Fasi della demenza

Esistono diversi stadi di demenza senile: il tipo e la progressione della demenza sono diversi per ogni persona. Alcune persone possono rimanere a lungo in un solo stadio, altre possono attraversare gli stadi rapidamente. È importante conoscere gli stadi della demenza perché i sintomi della persona cambieranno in fasi diverse.

Nella demenza allo stadio iniziale le persone notano per la prima volta un cambiamento nella loro memoria. Possono iniziare a dimenticare i dettagli degli eventi quotidiani come, per esempio, cosa hanno mangiato a colazione. Possono anche avere difficoltà a ricordare parole, come il nome di un amico.

Alcune persone nella fase iniziale della demenza possono anche notare di avere difficoltà a far quadrare il libretto degli assegni, a gestire le finanze o a svolgere altre attività che fanno parte della vita quotidiana. Nella fase intermedia Mild Cognitive Impairment le persone hanno spesso problemi di memoria, attenzione e risoluzione dei problemi.

Le persone nello stadio intermedio della demenza possono dimenticare cose accadute di recente, come quello che hanno mangiato per cena ieri sera. Possono avere problemi a tenere traccia del tempo, dei luoghi in cui sono andati e delle persone che hanno incontrato. Possono avere difficoltà a seguire una conversazione o a collegare le nuove informazioni con quelle che già conoscono.

Le persone che si trovano nella fase avanzata della demenza hanno seri problemi di memoria, attenzione e risoluzione dei problemi. Possono dimenticare cose accadute anni fa, come l’infanzia o i nomi dei propri cari. Possono avere problemi a parlare, leggere e scrivere, ad esempio a mettere insieme le frasi e a leggere le parole. Le persone in fase avanzata di demenza di solito presentano cambiamenti di umore o di comportamento.

Affrontare la demenza

La prima e più importante cosa da fare quando si ha a che fare con la demenza è capire cos’è e cosa significano le condizioni per la persona che ne soffre. Siamo onesti: se a una persona cara viene diagnosticata una patologia come la demenza, potrebbe essere spaventoso e difficile parlarne. Può aiutarlo a capire cosa sta affrontando e a sfruttare al meglio il tempo che gli resta.

Mantenere aperta la comunicazione è fondamentale, anche quando si ha a che fare con la demenza. È importante trovare il modo di mantenere aperte le linee di comunicazione con la persona amata. A volte, anche se vogliono parlare, potrebbero non riuscire a trovare le parole.