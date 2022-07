La gelosia rientra a pieno titolo tra i tratti caratteriali che contraddistinguono le persone in vari ambiti, e considerata una forza emotiva caratterizzata da una sorta di apprensione, spesso “incontrollata”, che può scaturire ad esempio per il possibile distacco della persona amata o per la presunta o reale esistenza di un “terzo incomodo”. La gelosia è considerata una sorta di “difetto” dalla maggior parte delle culture e religioni ma anche qualcosa di profondamente umano, che se opportunamente gestita può essere anche “utile”, in quanto conferma e manifesta un sentimentoo e la paura di perdere un affetto. Quali sono i segni più gelosi secondo lo zodiaco?

Ecco i segni più gelosi di tutti! Sai quali sono?

Vergine

E’ geloso ma non lo manifesta apertamente, ma quando lo è, inizia l’opera di indagine che via via diventa sempre più importante e pressante: Vergine non si preoccupa per niente ma è solitamente molto apprensivo, anche se spesso non incolpa l’amato/a ma il contesto.

Scorpione

E’ un segno molto geloso, e lo rende evidente anche in alcune scenate, spesso evitabili. Però allo stesso tempo il partner di turno sembra apprezzare, quando non eccede, in questo comportamento che indubbiamente evidenzia proprio la volontà a non perdere la persona amata. Solitamente Scorpione “sonda continuamente” il terreno per scoprire indizi che possono confermare o no la propria gelosia.

Pesci

Sono gelosi perchè apprensivi: in una relazione sentimentale danno tutto loro stessi per il bene del rapporto ma questo li porta ad avere delle reazioni spesso esagerate e di essere gelosi in modo ingiustificato.