Ecco le migliori capsule per la lavatrice: avrai un bucato profumato a lungo

Le capsule per lavatrice sono una soluzione ottimale che vanno a sostituire il classico detersivo in polvere o in crema. Grazie alle loro dimensioni compatte e all’efficienza energetica, possono essere utilizzate praticamente ovunque e in qualsiasi momento. Richiedono uno spazio minimo e non impiegano molto tempo per entrare in temperatura.

Sono ottime anche da portare in viaggio, se si ha la fortuna di avere una struttura che offre il servizio di lavatrice, in quanto entrano in sordina all’interno della valigia e non hanno un peso eccessivo. Sono una soluzione per chi non ha voglia di dosare il detersivo ma si assicura la giusta proporzione per ogni lavaggio.

Le capsule vanno bene per qualsiasi lavatrice?

Ogni marca di lavatrice così come ogni marca di capsula avrà diversi tipi di caratteristiche di lavaggio disponibili. Per esempio, se abbiamo acquistato una lavatrice moderna possiamo scegliere tra cinque cicli diversi, adatti a diversi tipi di tessuti. Questi cicli includono: abbigliamento quotidiano, delicati, abbigliamento sportivo, lana e lavaggio a mano.

Una lavatrice Bosch, in generale, ha solo due cicli, ovvero quotidiano e lavaggio a mano, mentre una lavatrice Siemens ha un ciclo sportivo, quotidiano e Lana per tessuti specifici. Anche le lavatrici Whirlpool hanno quattro diversi cicli di lavaggio: quotidiano, delicati, lana e sportivo. Una lavatrice Samsung, infine, ha a disposizione sei diversi cicli di lavaggio: quotidiano, delicati, sportivo, lana e lavaggio a mano.

Cosa significa tutto ciò? Significa che dobbiamo fare attenzione alla marca di capsule che andremo a comperare. Dovranno assolvere alle caratteristiche specifiche del tipo di lavaggio. Di solito, però, le capsule per la lavatrice sono progettate per assolvere a qualsiasi funzione e quindi non abbiamo nessun problema ad adattarle al ciclo di lavaggio corretto.

Sono facili da usare e piuttosto pratiche. La funzione è ben spiegata nel foglietto illustrativo e prima di usare le capsule è bene leggere bene le avvertenze. Questo perché non tutte funzionano alla stessa maniera e, a volte, presentano un metodo differente l’una dall’altra. Laviamo con attenzione i nostri capi per non ritrovarli sporchi.

Le migliori capsule per la lavatrice

Le capsule per la lavatrice devono essere realizzate in materiale riciclabile così da limitare il loro impatto sull’ambiente. Questa caratteristica è fondamentale nella scelta del prodotto in quanto riduce sensibilmente lo spreco e l’inquinamento ambientale. Deve essere progettato, inoltre, con una grande capacità di riduzione dello sporco e avere una buona profumazione.

La scelta della profumazione varia in base ai propri gusti personali e ognuno di noi deve scegliere quello che preferisce. Le fragranze più usate sono quelle agrumate e fiorite come, per esempio, l’arancio, la lavanda e il giglio. In base alla profumazione, dolce o neutra, si deve valutare anche la capacità di eliminare lo sporco.

Esistono varianti di capsule per la lavatrice che si occupano nello specifico di sbiancare i capi o di migliorare l’aspetto della brillantezza dei colori. Sarà utile perciò variare la propria scelta di acquisto così da adattare le capsule in base alle varie esigenze di lavaggio che, come sappiamo, non sono mai le stesse tra i carichi di lavatrice.