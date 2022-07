Ecco perché le lucertole arrivano nel tuo balcone: chi lo immaginava

Con l’arrivo dell’estate e del caldo, capita molto più spesso di passare le serate all’aperto, godendosi il fresco magari in compagnia. A “disturbare” questa quiete saranno le lucertole. Questi rettili potranno farsi trovare sul nostro balcone ma come mai?

Perché le lucertole entrano in casa

E’ una delle domande che ci chiediamo maggiormente. Che cosa attira le lucertole a finire sul nostro balcone? Ad attirarla potrebbero essere stati gli insetti o potrebbe essere il cibo, ma in realtà la risposta più semplice è che è stato il calore che c’è all’interno a spingerla ad entrare. Le lucertole sono degli animali a sangue freddo. Ciò significa che la loro temperatura corporea varia in base a quella dell’ambiente circostante. Di giorno, ad esempio, amano stare al sole. La sera invece, quando inizia a fare più freddo, cercano dei ripari caldi. Molto spesso, non a caso in casa le troviamo vicino a lampadari e plafoniere, proprio perché vengono attirate dal calore che emette la luce.

Attenzione all’orto

Le lucertole sono amiche dell’orto. Sono predatori naturali di afidi, pidocchi delle piante, zanzare, moscerini e altri insetti parassiti. Eliminare le lucertole dall’orto non sempre è una buona idea. Le lucertole, infatti, si nutrono di fragole, fragoline e piccoli frutticini teneri. In questo caso, allontanarle dall’orto potrebbe essere l’unica soluzione per avere un raccolto felice. Se notate fragole con buchi o con parti mancanti, sappiate che non si tratta necessariamente di lucertole. Anche le lumache sono buongustaie e possono prendere di mira le fragole e le lattughe del vostro orto.

I vantaggi della sua presenza

Prima di disperarvi perché non vogliamo lucertole in casa, desiderio anche lecito, sappiate che non sono affatto animaletti velenosi. E vi dico di più: quelle muraiole che ci sono dalle nostre parti sono delle aiutanti giardiniere. Si nutrono di piccoli scarafaggi e scorpioni, fanno quindi pulizia di invasori nell’orto e in giardino, mangiando anche altri insetti dannosi per le piante.

Come allontanarle

Per allontanare le lucertole dal nostro giardino, possiamo utilizzare varie tecniche totalmente innocue per questi animali, ma efficaci per allontanarle. Uno di questi potrebbe essere quello di allontanare ed eliminare le prede delle lucertole. Anche se alcune lucertole si nutrono principalmente di insetti e non danneggiano le piante, si può preferire non averle in giardino. In questi casi, è molto efficace stabilire un controllo indiretto, cioè ridurre al minimo la presenza di quegli animali che sono preda delle lucertole, come gli insetti. In questo modo, e data la mancanza di cibo, saranno costrette a trovare un altro posto in cui vivere.