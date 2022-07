Una delle cause più frequenti di allergia, sono proprio gli acari, i quali sono piccoli animaletti che costituiscono la parte preponderante della polvere di casa. Vicino nei letti e si nutrono delle squame di pelle morta del nostro corpo. Tra le condizioni più favorevoli per farli crescere troviamo senza dubbio la temperatura e l’umidità prodotta dal sudore. L’allergia non è provocata dagli acari in se, ma dai loro escrementi, che vengono inalati. Quindi sono responsabili di allegri e respiratorie come riniti allergiche croniche o asma bronchiale. Possono però causare anche dermatiti. È importante quindi diminuire la presenza di questi piccoli animali. Andiamo a vedere come.

Gli acari muoiono in lavatrice? Ecco tutta la verità che nessuno sapeva

Tra i metodi più efficaci per eliminare gli acari troviamo i pesticidi, però possono essere molto pericolosi per il fegato, quindi è meglio non utilizzarli o utilizzarli il meno possibile, solo nei casi estremi. Ci sono però dei metodi naturali con cui risolvere il problema. Andiamo a vedere quali sono:

Abbiamo per prima cosa la possibilità di usare il lavaggio a caldo se gli acari si trovano nelle lenzuola. Per eliminarli basterà un lavaggio in lavatrice ad una temperatura di 60°. Infatti gli acari muoiono con le alte temperature;

Si può usare anche il vapore, dato che ha una temperatura molto alta e quindi li elimina. Si può usare un pulitore a vapore da passare sui vostri tappeti o materassi.

Anche il congelamento funziona. Infatti questi animali, non sopportano neanche le temperature troppo freddo. Quindi se si hanno degli oggetti piccoli da disinfettare, si può usare il congelatore.

Anche i raggi solari fanno il loro effetto, infatti non sono tollerati. Si possono quindi mettere al sole ad esempio tappeti, cuscini o oltre indumenti del letto.

In ogni caso, è meglio prevenire che curare. Quindi bisogna ridurre al minimo la polvere in casa. Bisogna spolverare una volta a settimana e per pulire pavimenti e tappeti, si può usare l’aspirapolvere.

Per spolverare si deve usare un panno umido, così da far attaccare la polvere e avere un risultato migliore, rispetto al panno asciutto.



Anche l’umidità è importante, bisogna tenerla bassa, dato che con un alto livello di umidità, gli acari si riescono a riprodurre meglio. Quindi si può far arieggiare molto spesso la casa, soprattutto dopo la doccia o dopo aver cucinato.