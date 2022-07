Essere considerati corretti ed affidabili non significa per forza “seguire le regole” scritte o meno, quanto piuttosto essere coerenti alle più basilari norme morali di comportamento che nella maggior parte dei casi sta a evidenziare una tendenza estremamente “pura” in tutti i suoi aspetti. Si tratta sicuramente di una virtù che non deve essere considerata sintomo di eccessiva fiducia e “bonarietà”. Infatti i corretti non sono necessariamente ingenui e tra gli uomini personalità che sono degne di questo appellativo che è indubbiamente un grande pregio.

Gli uomini più corretti secondo lo zodiaco sono questi 3. Lo sapevi?

Scorpione

Non è “un santo”, in quanto ha alle spalle nella maggior parte dei casi qualche errore anche piuttosto presente sul proprio “curriculum”. Ma mai a metttere in dubbio la sua moralità: difficilmente si prende gioco di qualcuno e non lo farebbe mai senza una vera e propria giustificazione seria dietro. Non ama le “scociatoie” e agisce sempre secondo la propria moralità.

Ariete

Ha il senso dell’onore dalla sua parte, un po’ come gli antichi cavalieri e i samurai giapponesi, quando gli viene affibbiato un incarico da tutto se stesso per adempierlo al meglio delle sue possibilità. Ariete considera qualsiasi mansione formativa come parte di esperienza di vita e non è nelle sue corde provare a scavalcare le avvesità.

Capricorno

Estremamente corretti perchè quasi ossessionati dalla coerenza: andare “fuori dai binari” e prendere strategie con il solo scopo di ottenere vantaggi non è nella natura dei Capricorno che preferiscono fallire piuttosto. E’ probabilmente il segno più corretto di tutti.