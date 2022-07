Tutti o quasi abbiamo qualche elemento e fattore che è capace di turbare il nostro vivere comune: può essere rappresentato da una persona, da una situazione ma anche da elementi più complessi. Siamo portati a pensare che le persone maggiormente sensibili possano essere quelle più fragili ma la situazione è molto più complessa di così: i segni imperturbabili ad esempio non rappresentano personalità percepite per forza come “forti” ma che riescono comunque a “resistere” alla maggior parte dei problemi che coinvolgono la maggior parte delle persone. Quali sono questi segni?

I 3 segni più imperturbabili dello zodiaco sono questi, lo sapevi?

Vergine

Estrernamente, quando vuole (ossia quasi sempre) Vergine è una sfinge, non lascia trasparire emozioni al di fuori della propria volontà e controllo. In realtà di un profilo estremamente sensibile ma estremamente addestrato a resistere alle tensioni. Ma non significa che i problemi e le crisi non attraversano la loro personalità, tutt’altro: sono “solo” bravi a nasconderlo.

Toro

Toro è il segno imperturbabile per eccellenza ma lo è in modo spontaneo. E’ realmente difficile capire ad esempio quando ha pensieri particolari per la testa e questo lo rende sia tranquillizzante ma anche a tratti inquietanti. Anche chi lo conosce bene ha sempre dubbi in merito, su cosa stia facendo e pensando.

Acquario

Non è mai nella sua intenzione fare il “duro” , eppure Acquario riesce a dare l’impressione di trovarsi “al di sopra” della maggior parte delle preoccupazioni che attanagliano le persone. Le affronta in modo apparentemente tranquillo e non c’è quasi niente che lo faccia “crollare” almeno dall’esterno.