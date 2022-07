C’è chi vive per lavorare, chi per divertirsi ma anche in molti casi, chi sostanzialmente passa molto tempo della propria vita nei confronti del partner. Se è sicuramente vero che l’amore rende ciechi, moralmente instabili e a volte troppo “zuccherosi”, queste personalità sembrano essere realmente “fissate” con il partner, anche se le motivazioni possono essere molto diverse tra loro. C’è chi è “spaventato” dalla possibilità di essere lasciato, oppure chi stravede così tanto nei confronti del compagno/a da voler continuamente celebrarlo. Tutti sono accomunati da un desiderio costante di adoperarsi per il partner. Quali sono i segni che ne sono più ossessionati?

I segni zodiacali più ossessionati dal partner, li conosci? Sono questi!

Leone

Non è particolarmente geloso, quindi di norma non è “preoccupato” a proposito di un’eventuale infedeltà del partner. La sua ossessione deriva dalla concezione di amore che è molto espansiva, aperta e deve essere sempre dimostrata secondo questo segno. A volte però è eccessivamnte appiccicoso.

Ariete

E’ un segno che diventa incredibilmente scrupoloso e “fissato” verso il partner, che ricopre di attenzioni e regali. Prova a non essere asfissiante ma è solito ad esempio inviare una marea di messaggi sopratutto quando non è il sua compagnia, per le più disparate e futili motivazioni.

Pesci

E’ il segno che manifesta a tutte le ore il proprio status di innamorato ma è molto discreto pur essendo evidente. Pesci resta sempre presente ma è fortemente concentrato a non far percepire in maniera ossessiva la propria presenza. Probabilmente è il romantico per eccellenza.