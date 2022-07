Il basilico pianta nativa dell’Asia tropicale e dell’India è una pianta erbacea annuale, aderente alla famiglia delle Lamiaceae, e vanta circa 60 molteplicità che si differenziano per la forma e gli odori. Il basilico deve essere usato fresco e aggiunto ai piatti all’ultimo momento. La cottura ne affievolisce rapidamente il sapore fino a neutralizzarlo, lasciando poco del suo inconfondibile profumo. Quando essiccato, perde completamente il suo sapore, mentre surgelato lo conserva immutato anche per diversi mesi. Ma anche lo stesso basilico crudo può portare a delle piccole infezioni.

Il basilico crudo può provocare infezioni: ecco cosa fare

Difatti è stato sostenuto per molto tempo che la presenza di estragolo nel basilico rendesse quest’erba aromatica un’arma a doppio taglio poiché tale sostanza considerata mutagena e cancerogena. Però non ci sono stati studi che hanno provato nell’uomo questa proprietà dell’alimento. Quindi possiamo elencare i molteplici benefici che questa pianta ci dà.

Il basilico è una vera e propria miniera di sali minerali. Specialmente il magnesio è un minerale sostanziale per il giusto meccanismo della circolazione sanguigna. Unitamente al calcio è di sostegno per i denti e le ossa, e in più soccorre il metabolismo energetico. Difatti, una sua mancanza può originare crampi e problemi ai muscoli, calo della pressione, stanchezza e debolezza. Invece, il manganese, aiuta numerosi enzimi implicati a vario titolo nel metabolismo delle proteine, degli zuccheri e del colesterolo, soccorrendo a tenere i livelli adeguati.

Inoltre, è indispensabile per la funzionalità del sistema nervoso e la fertilità. Infine, sostiene i naturali sistemi antiossidanti dell’organismo. Per effetto della vitamina C, rafforza il sistema immunitario. Mangiarlo in maniera regolare vuol dire proteggersi da mal di gola, raffreddore e malanni di stagione. L‘uso dell’olio essenziale di basilico è benefico contro gli stati d’ansia, lo stress e il nervosismo cronico. Poi, riesce a conciliare il sonno, sconfiggendo man mano i problemi di insonnia.

Infine grazie agli antiossidanti che racchiude è tanto fondamentale nella lotta ai radicali liberi, che causano un invecchiamento cellulare precoce. Inoltre, svolge un’azione antinfiammatoria mirata nella zona dell’intestino. Quindi il basilico nonostante qualche piccola contraddizione è una pianta straordinaria sia per i suoi odori e i suoi aromi che arricchiscono le nostre ricette, ma anche e soprattutto per le sua tante qualità benefiche.